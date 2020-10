Coronavirus, Walter Ricciardi avverte: “Intervenire tempestivamente”

Coronavirus, torna a parlare Walter Ricciardi per esprimere la crescente preoccupazione: “Intervenire tempestivamente” avverte.

La tensione continua a crescere in Italia a causa del Coronavirus. La situazione allarmante è stata affrontata con nuove misure restrittive di cui, pare, arriveranno aggiornamenti a breve. Proprio qualche giorno fa Walter Ricciardi aveva parlato di alcune città in particolare, come Napoli, Milano e Roma, zone profondamente colpite dal virus. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha infatti disposto misure di contenimento più drastiche che hanno portato ad una manifestazione sfociata in un violento scontro nella giornata di Venerdì. Torna a parlare Walter Ricciardi a proposito del Coronavirus e avverte: “Intervenire tempestivamente”. Il consigliere del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato una lunga dichiarazione al Messaggero. Scopriamo nel dettaglio quanto ha detto.

Coronavirus, Walter Ricciardi: “Intervenire tempestivamente”

La preoccupazione a causa della diffusione del Coronavirus continua a crescere. A Il Messaggero, si esprime Walter Ricciardi che ricopre il ruolo di consigliere del Ministro della Salute in questo particolare momento. “Abbiamo poche settimane per intervenire” ha dichiarato, spiegando che molte regioni non hanno fatto quanto necessario durante l’estate. Su una scala da 1 a 10, il professore si è detto preoccupato “9”. Secondo il suo punto di vista occorrono chiusure locali, se necessario anche regionali, per evitare un vero e proprio lockdown generalizzato. Walter Ricciardi ha spiegato che c’era un piano elaborato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, per aiutare la ripresa economica e la messa in sicurezza della popolazione. Finanziamenti, regole da rispettare, risorse per i pronto soccorso, tracciamento tecnologico: questi alcuni punti del piano in questione. Punti che, tuttavia, secondo il professore spesso non sono stati messi in atto.

Ad oggi, Walter Ricciardi avverte: il coprifuoco e le misure restrittive a orario non si sono rivelati efficaci contro il Coronavirus. Il professore afferma che è necessario “agire tempestivamente” dove il virus è fuori controllo, così da evitare una chiusura generalizzata. Intanto, la conferenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prevista ieri è saltata. Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.