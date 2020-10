Marco Bocci, sapete qual è il suo vero nome? Il retroscena che nessuno conosce, ecco la storia dell’attore, marito di Laura Chiatti.

Marco Bocci non ha certo bisogno di presentazioni, perché è uno degli attori più amati in Italia. La sua carriera spazia dal teatro al cinema, fino alla tv, ma è proprio quest’ultima ad avergli regalato i maggiori successi, in particolare grazie ai ruoli nelle serie ‘Romanzo Criminale’e‘Squadra Antimafia’. Chi non ricorda il mitico e affascinante vicequestore Domenico Calcaterra? Insomma, Bocci è entrato nelle case e nel cuore degli italiani grazie al suo talento e alla sua bellezza. Occhi e capelli scuri e sguardo tenebroso, Marco è un uomo super affascinante e amatissimo dalle donne, ma lui ha occhi solo per sua moglie, l’attrice Laura Chiatti, dalla quale ha avuto due splendidi bambini, Enea e Pablo. I due si mostrano molto insieme anche sui social. Marco, ad esempio, pubblica spesso sul suo profilo Instagram immagini in cui è insieme a Laura, alcune davvero molto ‘particolari’. Entrambi, infatti, hanno una personalità elettrica e amano divertirsi insieme. Insomma, Bocci è un personaggio amatissimo dal pubblico, che lo segue quotidianamente e sa tutto di lui. O quasi! Non tutti sono a conoscenza, ad esempio, del fatto che Marco Bocci non è il vero nome dell’attore. Lo sapevate? Ecco il ‘particolare’retroscena.

Marco Bocci è uno degli attori più amati e apprezzati in Italia, ma c’è una particolarità sul suo conto che non tutti sanno. Questo che noi conosciamo, infatti, non è il suo vero nome, o almeno non del tutto. Ebbene sì, perché il protagonista di Squadra Antmafia si chiama in realtà Marco Bocciolini. Lo sapevate? Quasi nessuno è a conoscenza di questo retroscena sull’attore. Ma sapete anche perché Marco ha poi deciso di chiamarsi Bocci, accorciando così il suo cognome? Il motivo è semplice: poiché molti sbagliavano la pronuncia del suo nome o lo confondevano con altri, Marco ha deciso di accorciarlo.

