In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha chiesto aiuto ai suoi fan: cos’è successo.

È la vera e propria regina di Instagram Stories, Elettra Lamborghini. Con un profilo Instagram molto attivo e, soprattutto, super seguitissimo, la giovane cantante non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Spesso e volentieri, come raccontato anche in diversi nostri articoli, la bellissima moglie di Afrojack intrattiene i suoi ammiratori con alcuni racconti che riguardano le sue giornate quotidiane. Ecco. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, alle prime luci del mattino di Domenica 25 Ottobre, la Lamborghini non ha potuto affatto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori cosa le è successo mentre era in macchina. Un raccontato davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Durante il quale, tra l’alto, la simpaticissima Elettra non ha perso occasione di chiedere aiuto a coloro che, da sempre, la sostengono e supportano. La giovanissima, vi assicuriamo, è davvero disperata. E non può fare a meno di chiedere aiuto ai suoi ammiratori. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini chiede aiuto fan: è letteralmente disperata

È una tranquilla Domenica mattina quando Elettra Lamborghini, mentre cammina con la sua macchina, trova sul ciglio della strada una piccola lepre che, purtroppo, non riesce affatto a camminare. Lei, che sappiamo benissimo è un’amante degli animali e che soffre ancora per la morte del suo cavallo, non ha potuto fare a meno di prenderla con sé e di portarlo immediatamente d qualcuno che potesse curarla. E così, dopo aver tentato di chiamare diverse cliniche e anche la sua veterinaria, la Lamborghini ha deciso di portare la lepre immediatamente da un ente che è solito curare gli animali selvatici. Molto presto, però, la cantante ha ricevuto una vera e propria ‘delusione’. Come dicevamo precedentemente, la piccola lepre non riusciva a camminare. Quindi, una volta giunta all’ente, la cantante ha chiesto che, qualora l’animale fosse stato soppresso, lei ovviamente voleva esserne al corrente in modo da poterlo tenere con sé. Purtroppo, però, la risposta non è stata affatto positiva. Le è stato, infatti, detto che, in realtà, lei non avrebbe dovuto affatto salvare la lepre perché un animale selvatico.

‘Vi prego, aiutatemi’, dice Elettra Lamborghini quando ha ritrovato questa piccola lepre sul ciglio della strada, chiedendo, quindi, aiuto ai suoi fan su come si sarebbe dovuta comportare. Ovviamente, come lei stessa ci tiene a sottolineare, la cantante non sa affatto cos’è successo alla lepre dopo che lei è andata via dalla clinica. Fatto sta che il suo gesto è stato davvero encomiabile.

