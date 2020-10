Gerry Scotti positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social

Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus: il famoso conduttore televisivo l’ha annunciato con un post su Instagram

La seconda ondata di Coronavirus ha colpito ormai l’Italia. Solo ieri, nel nostro paese, sono stati registrati oltre ventimila nuovi positivi. Il governo, a colpi di dpcm, sta cercando di contenere il virus e soprattutto evitare un nuovo lockdown. Una chiusura generale, come quella di febbraio, farebbe precipitare l’economia del paese. La crisi è stata già avvertita dagli italiani. Molte categorie sono pesantemente a rischio, soprattutto dopo le ultime misure annunciate dal governo. Il nuovo dpcm, infatti, prevede la chiusura delle attività di ristorazione alle 18 e soprattutto la chiusura di piscine, palestre, cinema e teatro. Gli italiani sono in preda alla disperazione e le proteste dilagano ormai in tutto il paese. Le manifestazioni sono partite da Napoli, dove ci sono stati addirittura scontri con la polizia. Il premier Giuseppe Conte, nel frattempo, ha annunciato che le prime dosi di vaccino arriveranno a dicembre.

Gerry Scotti positivo al Coronavirus

Gerry Scotti, conosciuto anche come Zio Gerry o Dottor Scotti, è uno dei conduttori di maggior successo della televisione italiana e in particolare della rete del Biscione. L’uomo, infatti, ha legato la sua immagine alla rete fondata da Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore all’attivo oltre 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset, sia come conduttore che come giudice. Ha condotto moltissimi programmi di successo, tra tutti sicuramente “Chi vuol essere milionario“. Negli ultimi anni, Scotti ha vestito anche i panni di giudice di Tu si que vales, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Nelle ultime ore, però, è giunta una brutta notizia sul celebre conduttore televisivo. Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus, il temibile morbo che da febbraio ha causato migliaia e migliaia di morti in Italia. Il conduttore ha annunciato la notizia attraverso i suoi canali social: “Ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“. Il post, pubblicato su Instagram, ha ricevuto migliaia di like in pochi minuti e i fan, tra i commenti, hanno fatto sentire la propria vicinanza all’amatissimo conduttore televisivo. Tra i commenti spunta anche quello di Rudy Zerbi, amico e collega del Dottor Scotti. I due figurano nella giuria di Tu si que Vales, show televisivo in onda in prima serata su Canale 5. Auguriamo una pronta guarigione allo Zio Gerry!