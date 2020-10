A pochi minuti dall’inizio della nuova puntata del GF Vip, arriva l’annuncio shock: saltano i nuovi ingressi, ecco cos’è successo.

È tornato il GF Vip, il seguitissimo reality che tiene incollato il pubblico ogni Lunedì e Venerdì sera. La tensione è alta all’interno della casa a causa di alcune discussioni verificatesi negli ultimi giorni e i dubbi per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci e i messaggi in codice che avrebbe scambiato con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, a lasciare senza parole il pubblico questa sera è l’annuncio arrivato a pochi minuti dall’inizio del GF Vip: saltano i nuovi ingressi, situazione difficile. Alfonso Signorini, durante la introduzione, ha definito questa puntata “anomala” e, a guardare com’è iniziata, come dargli torto? Stasera erano previsti tre ingressi di cui si parlava ormai da diversi giorni: sapevamo che Stefano Bettarini sarebbe stato uno dei nuovi concorrenti, ma tutto è saltato. Ecco cos’è successo.

GF Vip, saltano i nuovi ingressi: cos’è successo

Il GF Vip non delude mai, riesce sempre a regalare momenti di grande emozione e colpi di scena. Ed è stato così anche stasera a pochi minuti dall’inizio della puntata. Come ha dichiarato Alfonso Signorini, conduttore del programma, saranno molti gli argomenti da affrontare nel corso della messa in onda. Tuttavia, la notizia che ha lasciato i fan del GF Vip senza parole è stata data subito dopo l’apertura: saltano gli ingressi dei tre nuovi concorrenti. Cos’è accaduto? A quanto pare pochi minuti prima della diretta la produzione è venuto a sapere di un sospetto caso di positività al Coronavirus per uno dei tre nuovi personaggi. Ovviamente, non sappiamo di chi si tratti, ma per garantire la sicurezza di tutti, il GF Vip sta provvedendo ad accertamenti e analisi, e prendendo tutte le dovute precauzioni del caso. Alfonso Signorini si è detto speranzoso che la situazione si risolva al più presto.

Una situazione davvero particolare, un annuncio che ha lasciato senza parole i fan del programma: non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.