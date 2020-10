Checco Zalone, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Non lo immaginereste mai, ecco i dettagli sulla sua storia e la sua carriera.

Checco Zalone è uno degli attori comici più apprezzati in Italia. Tutti lo conoscono come vero e proprio recordman, perché i suoi film sono stati tutti record di incassi. ‘Cado dalle nubi’, ‘Che bella giornata’, ‘Sole a catinelle’, ‘Quo Vado?’ e ‘Tolo Tolo’, quest’ultimo lo ha visto anche regista, sono i film dell’attore, che ha ottenuto un successo senza precedenti al botteghino italiano, superando anche capolavori del cinema come Avatar e Titanic. Il suo essere ‘politically scorrect’, la sua spregiudicatezza e la sua ironia tagliente hanno conquistato il pubblico, che lo considera uno dei più grandi comici italiani. Ma la carriera di Luca Medici, questo il vero nome dell’attore, non è stata sempre rose e fiori. Sapete com’è cominciata? Ma soprattutto, sapete cosa faceva Zalone prima di diventare famoso? Non tutti conoscono questo retroscena, ecco tutti i dettagli.

Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, è un comico barese, uno dei più amati e apprezzati in Italia. La sua carriera è cominciata con la partecipazione a Zelig, che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, e ha poi preso il volo con i film che lo hanno visto protagonista e, nel caso di ‘Tolo Tolo’, anche regista. Ma sapete cosa faceva Luca prima di diventare famoso? Innanzitutto l’attore è laureato in Giurisprudenza all’università di Bari e suona anche il pianoforte, infatti agli inizi della sua carriera ha suonato con diversi musicisti jazz pugliesi. Non solo, però, perché stando a quanto si apprende dal web, Checco ha lavorato anche come venditore porta a porta prima di arrivare al successo. Non tutti conoscono questo retroscena sulla vita e la carriera dell’attore, che ha fatto una lunga gavetta prima di approdare a Zelig e farsi amare dal grande pubblico.

Oggi è uno degli attori più amati dal pubblico e i suoi film sono un successo dopo l’altro, anche se lui ha dichiarato in un’intervista a IoDonna che non ride mai per i suoi film e che, addirittura, evita di guardarli. Lo sapevate? E soprattutto, cosa pensate di Checco Zalone?