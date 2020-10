Nella casa del GF Vip si è parlato di lei e Alessia Fabiani, ex fidanzata di Francesco Oppini, in un’intervista ha fatto chiarezza sulla fine della loro storia.

Il GF Vip continua a intrattenere l’appassionatissimo pubblico ogni Lunedì e Venerdì sera. Proprio durante la puntata andata in onda ieri, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che l’ingresso dei nuovi concorrenti, attesissimo sia all’interno della casa che fuori, è stato rimandato a causa di un sospetto caso di Coronavirus di uno dei nuovi personaggi. Si è speculato a lungo su chi potessero essere le tre persone selezionate. In questi giorni si è parlato molto anche di Alessia Fabiani, che è stata fidanzata con Francesco Oppini. Il giovane è un concorrente di questa edizione del programma ed è figlio della splendida Alba Parietti. La bella showgirl ha fatto chiarezza riguardo alla fine della loro storia.

GF Vip, Alessia Fabiani fa chiarezza sulla fine della storia con Francesco Oppini

La curiosità attorno alle identità dei nuovi personaggi del GF Vip è stata altissima e ci sono state molte ipotesi e speculazioni. In questi giorni si è anche parlato molto di Alessia Fabiani, ex fidanzata di Francesco Oppini, al momento concorrente del GF Vip. Il figlio di Alba Parietti, che si trova attualmente nella casa, avrebbe parlato di lei e della loro rottura, cosa che la showgirl ha commentato ai microfoni di Radio Cusano Campus. Alessia Fabiani ha fatto chiarezza sulla fine della loro storia, rivelando di essere stata lei a lasciarlo. La showgirl ha anche smentito di aver lasciato all’ex fidanzato delle rose a lavoro o di aver avuto un brutto rapporto con Alba Parietti. Ad un certo punto, sul web si è speculato riguardo un possibile ingresso di Alessia Fabiani al GF Vip e Davide Maggio avrebbe rivelato che la produzione si sarebbe messa in contatto con la showgirl per invitarla a partecipare ma che lei avrebbe rifiutato. Al momento, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Alessia Fabiani?