Qui era una bambina, oggi amatissima showgirl: non indovinereste mai; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social, condividono con i followers scatti inediti del proprio passato. Proprio come questo che vi stiamo mostrando ora, in bianco e nero. Qui era solo una bambina, ma oggi è uno dei volti più amati della nostra tv. Guardate bene il suo sguardo furbetto: l’avete riconosciuta? Vi diamo un indizio: è la mamma di uno dei concorrenti del GF Vip 5! Ecco di chi si tratta!

Guardate bene quella bambina dallo sguardo svegli: riuscite ad indovinare di chi si tratta? È una foto ricordo pubblicata qualche mese fa da una delle showgirl più famose del nostro piccolo schermo. Se non avete capito chi è, ve lo sveliamo no: è la mitica Alba Parietti, che oggi è una delle opinioniste più amate della nostra tv. Schietta e senza peli sulla lingua, Alba è molto attiva anche sui social, dove appunto ha pubblicato questo scatto in cui si mostra nella sua versione da bambina, lo scorso luglio. Ma sui social, la Parietti sta commentando anche cosa accade nella casa più spiata della tv. Proprio così, perché al GF Vip 5 c’è anche suo figlio Francesco Oppini. E attraverso Instagram, Alba interviene spesso in difesa del figlio, come è accaduto dopo una discussione tra Francesco e Antonella Elia, opinionista nel reality.

Insomma, Alba sa sempre come farsi notare, anche sui social! La bellissima showgirl raggiungerà il figlio Francesco per una sorpresa nella Casa più famosa della tv? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. Nel frattempo, vi consigliamo di seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non ve ne pentirete!

Il percorso di Franceso al GF Vip

Francesco Oppini è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Nella Casa, il figlio della Parietti ha legato un po’ con tutti i suoi coinquilini, anche se in molti sul web sospettano che la sua possa essere una ‘strategia’ per non inimicarsi nessuno e andare avanti nel gioco: la stessa Antonella Elia ha definito Francesco doppiogiochista e parac***. E voi, di che idea siete? Vi piace il percorso di Oppini al Grande Fratello Vip?