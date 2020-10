Can Yaman e Demet Ozdemir, splendida notizia: l’annuncio è appena arrivato e fa impazzire i fan.

Sono gli attori del momento. Amatissimi e seguitissimi dal pubblico, Can Yaman e Demet Ozdemir sono letteralmente entrati nel cuore degli italiani. Merito di Daydreamer, la serie tv turca trasmessa quest’anno da Canale 5, dove interpretano Can Divit e la dolcissima Sanem Aydin. Una storia d’amore turbolenta e ricca di ostacoli, quella della coppie protagonista della serie, che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori. Ed è proprio per loro che è in arrivo una meravigliosa notizia. In questi giorni, Faruk Turgut, produttore di Daydreamer, ha rivelato qualcosa che ha fatto decisamente impazzire i fan di Can e Demet. Scopriamo di cosa si tratta!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Can Yaman e Demet Ozdemir, splendida notizia: l’annuncio del produttore di Daydreamer

Li abbiamo visti di recente a Verissimo, ma separati. Ma molto presto potremmo rivederli insieme in tv. Si, perché per Can Yaman e Demet Ozdemir sembra essere in progetto una nuova serie tutta per loro! La coppia ha fatto innamorare il pubblico in Daydreamer ( in Italia è ancora in onda): un successo internazionale che ha spinto il produttore a fare il bis! Al magazine ufficiale di Daydreamer, infatti, Turgut ha dichiarato: “Stiamo lavorando a un nuovo progetto da presentare a Can Yaman e Demet Ozdemir”. Una meravigliosa notizia per i fan di Daydreamer, che potranno rivedere la coppia insieme sul set. Il produttore inoltre ha confremato lo splendido clima che si respirava sul set della serie turca: “Quello che avete visto in onda rispecchia quello che accadeva sul set”. Emozioni uniche, quelle che i telespettatori hanno vissuto con Daydreamer, e che potranno presto rivivere in un’altra serie tv!

Insomma, ottime notizie per i fan della coppia, che siamo certi farà sognare tutti anche in una nuova storia. Nel frattempo, in Italia dobbiamo ancora scoprire come finirà la complicata storia d’amore tra il signor Can e la dolcissima Sanem: riusciranno finalmente a viversi il loro amore? Non ci resta che attendere le prossime attesissime puntate!