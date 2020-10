Positiva al Coronavirus, è stato appena svelato: la notizia inaspettata

La notizia è davvero inaspettata, la celebre star è risultata positiva al Coronavirus e ha descritto tutti i sintomi: ecco i dettagli.

La notizia è arrivata qualche ora fa, come riportato da CNN Entertainment: la famosa star è risultata positiva al Coronavirus. Lo abbiamo scoperto attraverso un’anteprima di un episodio del reality che segue la sua vita e quella della celebre famiglia a cui appartiene, famosa in tutto il mondo. L’Italia non è l’unico paese duramente colpito dall’emergenza, il Coronavirus ha colpito moltissime zone del globo. Giunge proprio in queste ore la notizia inaspettata della positività di un personaggio molto noto al pubblico internazionale. La famosa star ha raccontato i sintomi che si è ritrovata ad affrontare e l’ansia in attesa dell’esito del tampone. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, positiva la celebre star internazionale

È membro di una delle famiglie più famose al mondo, il suo profilo Instagram conta oltre centoventidue milioni di follower. Parliamo della celebre Khloe Kardashian, che, come riportato in queste ore, è risultata positiva al Coronavirus. La notizia si è appresa, come riporta CNN Entertainment, grazie ad un’anteprima di uno degli episodi dello show incentrati sulla famosissima famiglia Kardashian in onda domani. Lo stesso reality show di cui, qualche tempo fa, è stata annunciata la triste notizia della chiusura dopo ben quattordici anni. In uno dei video mostrati in anteprima, si apprende che Khloe Kardashian sarebbe risultata positiva al Coronavirus qualche mese fa, in concomitanza con la registrazione dell’episodio di prossima messa in onda. Alcune immagini mostrano la splendida influencer e imprenditrice in attesa dell’esito del tampone e poi la ascoltiamo descrivere i sintomi, una volta confermata la positività. Khloe spiega di sentire una forte emicrania, difficile da descrivere e avvertire il petto “bruciare” quando respira.

Una notizia davvero inaspettata, soprattutto poiché ne veniamo a conoscenza solo adesso. Per fortuna, sembra che Khloe Kardashian stia perfettamente a distanza di alcuni mesi da quanto è stata contagiata. Lo avreste mai immaginato?