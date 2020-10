Temptation Island, Gennaro rompe il silenzio: “Racconto la mia verità”, la rivelazione su Anna, la sua ormai ex fidanzata.

Colpo di scena a Temptation Island. Dopo giorni, Gennaro Mauro ha deciso di parlare. Durante la puntata finale del reality, nell’intervista del “mese dopo”, il napoletano si era rifiutato di commentare il suo percorso a Temptation e di parlare della sua allora fidanzata Anna Ascione. Oggi, però, ha deciso di raccontare la sua verità, spiegando di aver evitato di farlo all’inizio per cercare di sedare un po’ gli animi. In un’intervista esclusiva pubblicata su Witty Tv, Gennaro racconta tutto quello che è accaduto dopo l’esperienza di Temptation Island, svelando retroscena inediti.

Temptation Island, Gennaro rompe il silenzio: “Racconto la mia verità”, come è andata davvero con Anna?

“Dopo l’intervista che ha fatto del ‘mese dopo’ non si è fermata qua, ma continua a parlare. Perciò racconto la mia verità.”. È con queste parole che Gennaro Mauro ha annunciato di aver deciso di parlare della sia storia con Anna, conclusasi dopo l’esperienza a Temptation Island. In un video esclusivo pubblicato su Witty, Gennaro dichiara che, dopo il falò, si aspettava qualche gesto da Anna, finché non ha deciso di chiamarla, ma non per tornare con lei: “L’ho chiamata per sapere come stava, per confrontarci sui nostri percorsi, per aiutarla e farle capire che da parte mia c’era la massima disponibilità a fare chiarezza sulla sua persona”. Ma, secondo Gennaro, Anna è rimasta sui suoi passi, dichiarando che tutte le colpe fossero state del suo ex fidanzato. “Posso capire la rabbia che c’era nel programma, ma non la rabbia che è scaturita fuori”.

La rivelazione sugli account

È a questo punto che Gennaro rivela che, attraverso account falsi, Anna avrebbe continuato ad offendere sui social, alimentando situazioni che per lui andavano sedate. Ma Anna sosteneva che questi account fossero stati creati dalla famiglia di Gennaro, che ammette di aver chiamato la mamma di lei, spiegando la sua versione: “Non siamo noi…e se vogliamo dirla tutta gli attacchi suoi social avvengono da suo marito”. Qualcosa che ha fatto davvero male a Gennaro, che ammette di aver contattato Anna per un chiarimento, ma non per tornare insieme. Quest’ultima però non ha voluto. Ma non è tutto:”Ha contattato la fidanzata di un mio parente per dirle che doveva scappare dalla nostra famiglia”, aggiunge Gennaro, che accetta che Anna attacchi lui, ma non la sua famiglia.

“Si deve risolvere tra me e lei, ma non attraverso altre persone, non mortificando altre persone. Soprattutto mia mamma, che ad oggi non ha ricevuto neanche un messaggio di scuse da Anna.”. Insomma, accuse forti quelle di Gennaro, che appare molto deluso dal comportamento della sua ex fidanzata. Cosa accadrà dopo questo video? Anna replicherà alle parole di Gennaro? Non ci resta che attendere possibili sviluppi. E voi, da che parte state?