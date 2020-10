Alfonso Signorini ha svelato il motivo per il quale non ha rimproverato Mario Balotelli durante la diretta del GF VIP, è sordo: ecco la confessione.

Un ospite del Grande Fratello VIP nella puntata di venerdì 23 ottobre è stato Mario Balotelli. Il noto calciatore ha fatto molto discutere: Balotelli si è rivolto a Dayane Mello con parole sgradevoli che hanno fatto infuriare il pubblico ed il popolo del web. Quanto accaduto continua ad essere sulla bocca di tutti: in molti si chiedono perchè Alfonso Signorini anzichè rimproverare l’ospite, ha commentato quella frase sorridendo. Il conduttore ha risposto ad una lettera inviata e pubblicata poi sul numero della rivista ‘Chi’ uscito questa settimana. Signorini ha rivelato di avere un problema all’udito. Ecco le sue parole.

GF VIP, Signorini confessa: “Sono sordo”, ecco perchè non ha rimproverato Balotelli

Alfonso Signorini tra le pagine del suo ‘Chi’ ha risposto ad una lettera ricevuta ed ha pubblicato le sue parole sul numero settimanale della rivista. Si parla di quanto accaduto venerdì scorso, 23 ottobre, in puntata, quando Mario Balotelli si è rivolto in maniera sgarbata nei confronti di Dayane Mello. Signorini ha confessato di avere un problema all’udito: “Tra i tanti difetti che ho sono pure sordo e per questo porto apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso”. Sarebbe dunque questo il motivo per il quale non ha rimproverato Mario Balotelli in puntata: non ha sentito ciò che aveva detto.

Cosa successe in diretta

Durante la puntata del 23 ottobre Mario Balotelli ha fatto il suo ingresso nella casa per salutare suo fratello Enock. Il calciatore ha avuto un breve flirt in passato con Dayane Mello e proprio quando il conduttore ha tirato in ballo lei, Mario ha gelato tutti con alcune parole. “Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta, basta fa male”: sono queste le parole che hanno letteralmente indignato il web. Le scuse sono arrivate dopo la puntata: il calciatore con una IG story si è scusato ed ha fatto presente che tra lui e Dayane c’è molta confidenza.