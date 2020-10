Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che sia scoppiata la passione tra due protagonisti: chi sono.

Clamorosa indiscrezione: stando a quanto si apprende da TPI, sembrerebbe che sia scoppiata la passione tra due protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’. L’attuale edizione del famoso programma di Milly Carlucci, lo sappiamo, sta facendo tanto parlare di sé. Non soltanto per tutte le emozioni che, settimana dopo settimana, è solito regalare ai suoi telespettatori, ma anche per i diversi inconvenienti accaduti nel corso del programma. A partire, quindi, dall’operazione inaspettata per appendicite di Raimondo Todaro. Fino all’infortunio di Rosalinda Celentano, Alessandra Mussolini ed Elisa Isoardi. Ma, badate bene, le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Perché, stando a quanto si legge su TPI, sembrerebbe che tra due ballerini dello show sia scoppiata la passione dietro le quinte. Ovviamente, non sappiamo se sia una cosa reale. Oppure no. Fatto sta che ci sarebbe un ‘clamoroso’ indizio che lo farebbe seriamente pensare. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, di chi parliamo nel dettaglio? Siete curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Ballando con le Stelle, scoppia la passione dietro le quinte: cos’è successo

Stando a quanto si apprende da questo articolo pubblicato su TPI, sembrerebbe che sia scoppiata la passione tra due ballerini del famoso programma di Rai Uno, ‘Ballando con le Stelle’. Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione, sia chiaro. E, come tale, è giusto che si prenda con le pinze. Fatto sta che, da quanto traspare, sembrerebbe che tra Marco De Angelis e Lucrezia Lando ci sia del tenero. Cosa lo fa pensare? Semplice: lo stesso malessere di cui entrambi, da alcuni giorni, soffrono. Come raccontato in un nostro recente articolo, il compagno di ballo Vittoria Schisano starebbe poco bene a causa di un’intossicazione alimentare. Ecco. A quanto pare, anche Veronica Lando, partner di Gilles Rocca, starebbe avvertendo gli stessi sintomi.

A quanto pare, quindi, sia Veronica Lando che Marco De Angelis sia stati entrambi vittime di un’intossicazione alimentare. C’è del tenere, quindi? Molto probabilmente, si! Ma noi attendiamo conferma dai diretti interessati.

