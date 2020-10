GF Vip, la battuta shock di Balotelli a Dayane Mello: pubblico indignato, è bufera sul web durante la puntata del reality di Canale 5.

Una puntata incandescente, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto: tra liti, sorprese e scontri, le emozioni non sono mancate. Ma, durante la diretta, è accaduto qualcosa di davvero spiacevole. Una frase che il pubblico avrebbe preferito non ascoltare. Si tratta di una battuta che Mario Balotelli, entrato in casa per incontrare il fratello Enock, ha rivolto a Dayane Mello. Tra i due, in passato, c’è stata una storia e Alfonso Signorini ha invitato Mario a salutare la modella. Le parole del calciatore, però, non sono passate inosservate e sul web è nata una vera e propria bufera. Ecco cosa è accaduto.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, la battuta shock di Balotelli a Dayane Mello: pubblico indignato, la frase non è passata inosservata

Una battuta che non ha fatto ridere nessuno, quella pronunciata da Mario Balotelli durante la diretta del Grande Fratello Vip. Al contrario, attraverso i social, ha espresso il suo totale dissenso. Entrato nella casa per fare una sorpresa ad Enock, Mario Balotelli ha scambiato qualche parola anche con Dayane Mello, con la quale in passato ha avuto un breve flirt. “Dayane ti vuole dentro la Casa”, ha dichiarato Alfonso Singorini, rivolgendosi proprio al calciatore. Ma la sua risposta ha gelato il pubblico: “Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta, basta fa male.” Ecco il momento esatto, riportato in uno dei tanti tweet apparsi durante la diretta:

Ma sì, non diciamo nulla perché tanto è Balotelli #GFVip pic.twitter.com/kBIu06y6Dd — live (@nonecapate) October 23, 2020

Una battuta che, come abbiamo detto, ha lasciato senza parole tantissimi telespettatori della trasmissione, che hanno condiviso la loro indignazione attraverso post e tweet. Eccone alcuni:

Un episodio che, al termine della puntata, è stato condannato anche dal conduttore, che invita Balotelli a chiedere scusa a Dayane e a tutte le donne. Scuse che sono arrivate sia durante la diretta che attraverso Instagram. Ecco la stories postata dal calciatore proprio sul suo profilo.

E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality più spiato della tv? In nomination, stavolta, ci sono ben sei concorrenti: Stefana, Maria Teresa, Guenda, Francesco, Pierpaolo ed Elisabetta, la meno votata della scorsa nomination. Chi la spunterà? Appuntamento alla prossima puntata, in onda lunedì sera. Noi non vediamo l’ora!