Alfonso Signorini è uno dei conduttori più celebri e apprezzati del panorama italiano: spunta l’incredibile scatto del passato, così non lo avete mai visto!

Alfonso Signorini non ha bisogno di presentazioni: celebre giornalista e conduttore, è uno dei volti più noti e apprezzati del mondo dello spettacolo. Al momento, è alla guida del GF Vip, il reality in cui un gruppo di personaggi famosi si ritrovano a convivere in una casa 24 ore al giorno, senza possibilità di comunicare con l’esterno. Durante la messa in onda di Lunedì abbiamo assistito a momenti di grande tensione, soprattutto a causa di una discussione che aveva coinvolto due concorrenti. Al talentuoso conduttore tocca sempre il compito di mediare e mantenere nell’ordine all’interno della casa e, a volte, qualcosa può sfuggirgli. Come accaduto durante l’ospitata di Mario Balotelli che ha scatenato il caos con una frase rivolta a Dayane Mello. In queste ore, il conduttore ha rivelato il motivo per cui non è intervenuto subito a riguardo. Alfonso Signorini è un uomo di immensa cultura e grande empatia di cui è spuntato un incredibile scatto del passato: così non lo avete mai visto!

Alfonso Signorini, lo scatto del passato: riuscite a riconoscerlo?

A condividere l’immagine è stato proprio il conduttore tramite il suo profilo Instagram, seguito da oltre ottocentomila follower. Nella didascalia allegata allo scatto, il giornalista ha scritto “Fanciullezza”. La foto, infatti, ritrae Alfonso Signorini in un momento imprecisato del passato e siamo certi che vi lascerà senza parole. Il sorriso è lo stesso di oggi, così come l’eleganza innata del celebre conduttore, ma nell’incredibile immagine lo vediamo con i baffetti e una folta capigliatura perfettamente acconciata. In particolare, la foto ha colpito il pubblico per l’espressione serena e rilassata di Alfonso Signorini, che appare davvero felice. Siete curiosi di ammirare voi stessi lo scatto di cui parliamo? Eccolo di seguito.

Un’immagine davvero incredibile, non trovate? Avevate riconosciuto il celebre Alfonso Signorini in questa foto?