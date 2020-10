Alessandro Tersigni, sapete che lavoro faceva prima del successo? Non immaginereste mai quale.

E’ diventato noto dopo aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5, in cui è riuscito a posizionarsi al secondo posto. Alessandro Tersigni è oggi un amato personaggio televisivo, infatti subito dopo il programma intraprende la carriera di attore. Ha recitato in vari film per il cinema e soprattutto in fiction televisive. Tersigni ha dimostrato di avere un talento incredibile, doti attoriali magnifiche. Il suo esordio cinematografico è avvenuto nel film Scusa ma ti voglio sposare, dove però ha partecipato solo come comparsa. Ma da quel momento la sua carriera è stata un fluire di successi. Ricordiamo infatti le serie televisive I Cesaroni, Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore. Alessandro è oggi uno degli attori più amati e apprezzati, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Non immaginereste mai!

Alessandro Tersigni, sapete che lavoro faceva?

Conosciuto dopo la sua partecipazione come concorrente del Grande Fratello, precisamente nella settima edizione, Alessandro Tersigni si è fin da subito fatto notare dal pubblico. Non a casa è arrivato al secondo posto dell’amato reality. Dopo aver partecipato al noto programma la sua vita è completamente cambiata. Infatti, l’uomo ha intrapreso la carriera da attore, ed è riuscito ad arrivare grazie al suo profondo talento al teatro, al cinema ed in televisione. Numerose sono le sue interpretazioni, in cui ha dimostrato tutta la sua bravura. Oggi Alessandro Tersigni è un eccezionale attore, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Non immaginereste mai. Siete curiosi di scoprirlo? Ve lo sveliamo noi. Il bravissimo e bellissimo attore ha lavorato per qualche tempo come vigile del fuoco, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Una notizia di cui pochi erano a conoscenza e che sicuramente sorprenderà i suoi migliaia di fan che lo seguono dai tempi del famoso reality show. Oggi Alessandro Tersigni è molto amato ed apprezzato per i numerosi personaggi interpretati in film e fiction. Di recente è uno dei personaggi de Il Paradiso delle Signore, che va in onda ogni giorno, nella fascia pomeridiana.

