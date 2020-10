“Benvenuta principessa mia”, lo splendido annuncio è appena arrivato: la splendida ex modella è di nuovo mamma!

“E poi seri arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore.” Inizia così la didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram da Youma Diakite. Un post in cui la meravigliosa ex modella annuncia di essere diventata di nuovo mamma! Fiocco rosa per Youma, che dà il benvenuto alla sua principessa con alcuni dolcissimi scatti della neonata. Una splendida notizia per la modella, in un anno decisamente difficile. Il post è stato invaso dai likes e i messaggi di affetto di fan e colleghi.

“Sei un piccolo germoglio di speranza in mezzo ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità”. Parole da brividi, quelle che Youma Diakite ha dedicato alla sua bambina, appena nata. L’annuncio della gravidanza è arrivato mesi fa ai microfoni di Verissimo. Una seconda gravidanza inaspettata, per la 49 enne, che dal 2014 è legata a Fabrizio Ragone. “Penso sia un miracolo”, aveva dichiarato l’ex modella, che ha già un bambino, Mattia, al quale è legatissima: per via della mancanza, la Diakitè abbandonò anche l’ Isola dei famosi, nel 2019. E qualche ora fa Youma e Fabrizio sono diventati genitori bis! Ecco il dolcissimo messaggio della modella, apparso su Instagram:

Una bellissima gioia in un anno, il 2020, che di belle notizie ne ha regalate davvero poche. Il post, pubblicato dall’ex modella qualche ora fa, ha raggiunto in poco tempo il pieno di likes e commenti. Commenti ricchi di auguri e messaggi dolcissimi, di fan e colleghi. Da Benedetta Mazza a Jane Alexander, da Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, a Marina La Rosa: pioggia di auguri per l’arrivo della dolcissima secondogenita della modella. Non ci resta che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri a mamma Youma e papà Fabrizio. E benvenuta al mondo piccola principessa!