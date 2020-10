L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: la sua nuova fiamma è un noto attore…Scoprite tutti i dettagli qui!

Oggi è una nota influencer ma si è fatta conoscere nello studio di Maria de Filippi. A Uomini e Donne la giovane di Belluno ha conosciuto Fabio Colloricchio: avete capito tutti vero di chi stiamo parlando? Beh, Nicole Mazzocato! I due sono usciti insieme dal programma ed hanno avuto una lunga storia d’amore terminata però non in maniera pacifica: dopo 4 anni d’amore si sono lasciati e dopo battibecchi sui social, l’ex tronista spagnolo ha conosciuto una nuova donna, con la quale oggi è felicemente fidanzato. Ma che sappiamo sulla vita privata di Nicole? Dopo Fabio, ha intrapreso una relazione con Thomas Teffah ma recentemente ha annunciato la rottura. Ecco che arriva una nuova notizia che riguarda proprio le sue vicende amorose: il web è in fermento perchè pare che la giovane abbia una nuova fiamma. Si tratta di un noto attore…ecco chi è!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ritrova l’amore: la sua nuova fiamma è un noto attore

La notizia arriva da Gabriele Parpiglia che tramite Giornalettismo ha annunciato una nuova coppia, nata da pochissimo! Dopo la rottura pacifica con Thomas, la splendida Nicole Mazzocato ha ritrovato il sorriso con l’attore Giancarlo Commare! Si legge che i due hanno iniziato a scriversi sui social ed ora il periodo ‘di coprifuoco’ pare lo stiano vivendo insieme in una casa al lago dove lui vive.

Giancarlo Commare, chi è?

Parliamo di un attore molto noto in Italia: il classe ’91 è stato scelto per il ruolo di Edoardo Incanti per il remake italiano della serie norvegese, Skam! Il giovane ha fatto innamorare migliaia di ragazzine con il suo bell’aspetto! Avrà fatto perdere la testa anche a Nicole? Beh, aspettiamo conferme dai diretti interessati.