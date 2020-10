GF Vip, televoto nella bufera: cosa sta succedendo

Serata di eliminazioni al GF Vip, ma esplode il caos: il televoto potrebbe essere annullato a causa di presunte irregolarità.

Televoto nella bufera al GF Vip e non è la prima volta: alcune settimane fa, venne messa in dubbio la regolarità delle votazioni che decretarono l’eliminazione di Franceska Pepe a favore di Adua De Vesco, presumibilmente salvata dal pubblico spagnolo. Ora ci risiamo: è proprio di queste ore la notizia che il televoto di questa rischia di essere annullato. Su Twitter fioccano gli screenshot pubblicati da molti utenti, tra cui Trash Italiano, di chat che denunciano gli accordi presi in chat Telegram create a tale scopo. Tali utenti confermano quindi di aver creato centinaia di account falsi per condizionare il risultato. Tutto è palesemente contrario al regolamento del programma e potrebbe portare all’azzeramento dei voti.

GF Vip, centinaia di account fake creati per manovrare l’andamento dei voti

Pur di salvare un determinato concorrente, alcuni utenti ricorrerebbero a creare decine e decine di account: esistono perfino dei video in cui viene spiegato passo per passo come utilizzare questi account per avere così un’infinità di voti a disposizione. Si tratta di numeri da capogiro, come si legge in alcuni di questi screenshot: “Ho usato 400 account, sono stanca” oppure C’è chi chiede di arrivare almeno a 5000 voti per quel dato concorrente. Ovviamente il destinatario della votazione non ha nessuna responsabilità in questo. Bisogna tenere presente che sul sito Mediaset è espressamente dichiarato che “la veridicità delle informazioni inserite al momento della registrazione è soggetta alla responsabilità degli stessi soggetti; RTI si riserva di perseguire nelle apposite sedi eventuali dichiarazioni mendaci”.

Il Grande Fratello sarebbe vittima di questa irregolarità e l’unica arma che ha a disposizione in questi casi è l’annullamento dell’intera nomination.

