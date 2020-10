Splendida notizia per Federica Pellegrini dopo il Coronavirus: la campionessa l’ha annunciato sul suo canale social, i dettagli.

Finalmente l’incubo di Federica Pellegrini è terminato. Sono trascorse poco più di due settimane quando la campionessa, in lacrime, ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Eppure, qualche giorno fa, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare a tutti i suoi sostenitori, che ovviamente nel periodo della quarantena non hanno mai perso occasione di poterle dimostrare il loro affetto, di essere risultata negativa al tampone. Una notizia tanto attesa, c’è da ammetterlo. Ma che, nei giorni seguenti, è stata seguita da un’altra splendida notizia. Che, com’è giusto che sia, la stessa Pellegrini non ha perso occasione di poter annunciare ai suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che si tratta di una vero e proprio annuncio a sorpresa. Ecco tutti i dettagli.

Federica Pellegrini dopo il Coronavirus, splendido annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta

Soltanto qualche giorno fa, Federica Pellegrini ha annunciato ai suoi sostenitori di essere finalmente risultata negativa al tampone del Coronavirus. Dopo un primo tampone positivo, la campionessa ha ricevuto la splendida notizia di aver completamente debellato il virus. A distanza di qualche giorno da questo splendido accadimento, il giudice di ‘Italia’s Got Talent’ ha ricevuto un’altra splendida notizia. Che, dal canto suo, non ha affatto perso occasione di poter condividere con i suoi sostenitori. Siete curiosi anche voi di sapere cos’è esattamente accaduto alla bellissima Pellegrini? Scopriamolo insieme.

Ecco. È proprio questo che è accaduto a Federica Pellegrini. E che anche lei, dal canto suo, non ha affatto perso occasione di poter annunciare ai suoi sostenitori. Dopo essere risultata positiva al Coronavirus e, soprattutto, dopo essere guarita, la bellissima Pellegrini è risultata idonea ai test medici. ‘Finalmente si torna in acqua con nuovi obiettivi’, conclude questo ultimo messaggio social. Insomma, una splendida notizia, c’è da ammetterlo. Noi non vediamo l’ora di vederla nuovamente in azione, voi?

