Avete mai visto la sorella gemella di Francesco Renga: date un’occhiata a queste fotografie, notate somiglianza?

Francesco Renga è uno dei cantautori italiani più amati nel nostro paese. Il classe ’68 ha esordito nel mondo della musica con la band Timoria: nel 2000 ha debuttato come solista. Ne ha fatta di strada Renga che ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e con la sua voce ha saputo regalare emozioni a tutti. La sua vita privata la conoscono in tanti: Renga ha avuto una relazione lunga 11 anni con la splendida attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli. Nel 2015 la coppia si è separata: a distanza di anni entrambi vivono felici al fianco di altri rispettivi partner ma il loro rapporto continua ad essere davvero incredibile. Nelle ultime ore un gesto inaspettato di Francesco Renga ha attirato l’attenzione di tutti! Ma sapete che il noto cantante ha una sorella gemella? Beh, questo dettaglio non tutti lo conoscevano: ecco una foto dei due gemelli!

Francesco Renga, avete mai visto sua sorella gemella? Il suo nome è Paola

Il 12 giugno 1968 nascevano a Udine Francesco e Paola da papà Salvatorico, originario di Tula in Sardegna, e mamma Jolanda, siciliana. Il padre dei gemelli era maresciallo della Guardia di Finanza di stanza a Muggia: mamma Jolanda diede vita ai gemelli ad Udine ma solo due anni dopo l’intera famiglia si trasferì a Brescia. Paola e Francesco hanno uno splendido rapporto ed hanno un fratello maggiore di nome Stefano.

Guardate cosa pubblicò il noto cantate sul suo canale Facebook:

Paola Renga è una donna lontana dalla luce dei riflettori ma sappiamo con certezza che da una sua idea è nata una magnifica associazione culturale, ‘Officina creativa‘. L’associazione si è costituita nel 2016 ponendosi come punto di riferimento sociale ed educativo per l’infanzia e l’adolescenza. Questi loro due insieme durante una festa per la presentazione di nuovi corsi: