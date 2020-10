Francesco Renga, sapete quanti anni ha? Un vero e proprio colpo di scena

Sapete quanti anni ha Francesco Renga? Ecco quando è nato precisamente il famoso cantante e la sua età: resterete sbalorditi.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Francesco Renga. Con una carriera alle spalle ricca di incredibili successi discografici, l’ex marito di Ambra Angiolini decanta di un clamore strabiliante. Il buon Francesco, infatti, è stata la voce di tantissime canzoni che hanno fatto sognare, emozionare ed innamorare milioni di italiani. Eppure, molto presto, lo vedremo in una veste completamente nuova. Mercoledì 4 Novembre, infatti, il cantautore di Udine sarà uno dei quattro giudici di ‘All Together Now’. Ebbene si. Insieme a Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax, Francesco Renga si accinge a commentare e a ‘giudicare’ le esibizioni di ciascun cantante che si esibisce dinanzi al muro dei 100. Insomma, un’esperienza completamente inedita per lui. E che, senza alcun dubbio, arricchirà il suo incredibile bagaglio professionale. Ecco, ma una domanda sorge spontanea: ma quanti anni ha Francesco Renga? Oltre a decantare di una carriera alle spalle ricca ed intramontabili, l’ex marito di Ambra Angiolini decanta anche di un fascino irresistibile. Ma siete curiosi di sapere qual è la sua età esatta? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa! Anche se, vi anticipiamo, sarà un vero e proprio colpo di scena. Ecco perché.

Sapete quanti anni ha Francesca Renga? Non l’avreste mai detto

Con una discografia che conta circa 14 album e voce di tantissimi singoli di successi, Francesco Renga è, senza alcun dubbio, uno dei cantautori apprezzati ed amati da tutto il popolo italiano. Il suo debutto inizia nel 1990. E da lì, non c’è bisogno di specificarlo, la sua carriera prende completamente al volo. Sono passati esattamente trent’anni da quel momento. E, lo sappiamo benissimo, il successo di Francesco Renga ha raggiunto dei livelli davvero stratosferici. Tanto che, come dicevamo precedentemente, tra qualche giorno, lo vedremo in una veste completamente nuova. Certo, avrà sempre a che fare con la musica, ve l’abbiamo detto. Ma, questa volta, sarà lui a giudicare le esibizioni di ciascun concorrente. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: se alle spalle il buon Renga decanta di una carriera super stellare, siete curiosi di conoscere esattamente i suoi anni? Anche perché, come dicevamo precedentemente, oltre ad essere una vera e propria icona nella musica italiana, l’ex marito di Ambra Angiolini decanta di un fascino davvero irresistibile. Ebbene, qual è la sua età? Siete proprio curiosi di conoscerla? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così come noi, anche voi resterete completamente senza parole. Perché? Seguiteci!

Francesco Renga è nato ad Udine, anche se subito dopo la sua nascita si è trasferito a Brescia con la sua famiglia, il 12 Giugno del 1968. Quindi, da come si può chiaramente intendere, il cantautore ha ben 52 anni. Insomma, un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo! Ma voi l’avreste mai immaginato?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui