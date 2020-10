Nel corso della quattordicesima diretta del GF Vip, Alba Parietti è intervenuta improvvisamente ed ha rivolto delle parole a Tommaso Zorzi.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, così come tutte le altre, è stata davvero imperdibile. Nel corso di questo nuovo appuntamento del famoso reality di Canale 5, infatti, non soltanto abbiamo assistito a tanto atteso e sperato nuovo ingresso, ma anche a tantissimi altri colpi di scena. Come, ad esempio, l’eliminazione inaspettata di Guenda Goria. Fino all’intervento in diretta di Alba Parietti. Sappiamo benissimo che, sin dall’ingresso di suo figlio nella casa più spiata d’Italia, la conduttrice televisiva non ha mai perso occasione di poter chiaramente esprimere la sua opinione. Ed, ovviamente, il suo dissenso quando c’è stato qualcosa che non le è affatto andato giù. Lo ha fatto, come dicevamo, anche nel corso della quattordicesima. Quando, approfittando della video chiamata tra Cristina e suo figlio Francesco, la bella Parietti ha colto l’occasione per rivolgere delle parole inaspettate a Tommaso Zorzi. Ecco cos’è esattamente successo in diretta televisiva.

GF Vip, le parole inaspettate di Alba Parietti per Tommaso Zorzi: è successo tutto in diretta

Sappiamo benissimo che tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini c’è stato un rapporto di vera e profonda amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Purtroppo, dobbiamo parlare al passato. Perché, a quanto pare, sembrerebbe che l’influencer milanese si sia distaccato dal buon Oppini per motivi di gioco, di strategia. È proprio per questo motivo che non soltanto nei giorni scorsi Alba Parietti ha deciso di intervenire sul suo canale social ufficiale, ma ha deciso di chiarire la situazione con il diretto interessato nel corso della quattordicesima diretta. Approfittando, infatti, della video chiamata con Cristina Tommasini, la conduttrice televisiva ha ovviamente riservato dei teneri saluti a suoi figlio Francesco, ma non ha potuto fare a meno di rivolgere delle parole inaspettate a Tommaso Zorzi. ‘Ho visto che ci è rimasto male’, ha detto la Parietti all’influencer dopo che è stato mandato in onda il suo post social. ‘Francesco ha avuto molti tradimenti dagli amici, ma non ne hai mai tradito uno’, ha continuato a dire la conduttrice televisiva. Sottolineando, tra l’altro, di quanto le parole di Tommaso Zorzi su Francesco l’abbiamo fatta stare male. ‘Sono pronti a ricredermi, però. Perché le persone intelligenti sanno anche cambiare idea’, ha continuato a dire l’ex opinioniste de L’Isola dei Famosi prima di salutare suo figlio.

Ovviamente, dinanzi a tale parole di Alba Parietti, Tommaso Zorzi non ha potuto affatto reagire. Piuttosto, ha ascoltato attentamente ed incassato tutto. Che ne pensate? Secondo voi, Francesco e Tommaso riusciranno ad acquisire nuovamente quel rapporto?