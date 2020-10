Un momento davvero toccante a Verissimo per la dolcissima conduttrice Silvia Toffanin, in lacrime dopo la morte della madre: grande emozione.

Un momento davvero toccante a Verissimo per la dolcissima conduttrice Silvia Toffanin, in lacrime dopo la morte della madre: grande commozione. Un lutto gravissimo che ha segnato la donna solo due giorni fa. Gemma Parison, la madre di Silvia Toffanin, è venuta a mancare, pare fosse malata già da alcuni mesi. La splendida conduttrice, uno dei volti più apprezzati e amarti dal pubblico italiano, si è sempre dimostrata una persona molto riservata e piena di eleganza. Compagna di Pier Silvio Berlusconi e mamma di due bambini, Silvia Toffanin è una donna dalla forza straordinaria come ha dimostrato oggi. Nonostante il dolore che sta affrontando, non è mancata in studio alla guida dello storico “Verissimo” dove ha intervistato Michelle Hunziker, sua cara amica.

Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo

Una forza straordinaria e una dignità incredibili dimostrate dall’incredibile Silvia Toffanin. La donna ha condotto la puntata di Verissimo nonostante il tragico lutto che l’ha segnata. Intervistando l’amica Michelle Hunziker, ci sono stati momenti in cui gli occhi le si sono riempiti di lacrime e l’emozione era percepibile nell’aria. La stessa Michelle si è commossa e ha dichiarato che, seppur aveva promesso di non piangere, l’empatia nei confronti della conduttrice era troppo forte. Alla fine dell’intervista, Silvia Toffanin, in lacrime, ha saluto Michelle Hunziker. “Questa è una puntata molto difficile” ha affermato la showgirl. Momento di grande commozione ed emozione a Verissimo, per la splendida conduttrice. La perdita della madre, avvenuta solo due giorni fa, è un evento terribile e drammatico. Ammirevole la forza dimostrata da Silvia Toffanin e la compostezza che la contraddistingue in ogni circostanza.

Siamo certi che tutto il pubblico si sia stretto attorno alla dolcissima Silvia Toffanin per farle arrivare l’affetto che prova per lei in un momento tanto delicato. Non possiamo che unirci al cordoglio per l’immenso dolore che sta provando.

