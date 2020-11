Belen punzecchiata sui social: la risposta che spiazza su Stefano De Martino

Belen Rodriguez pubblica una foto con il suo nuovo fidanzato e viene punzecchiata sui social: la risposta che spiazza su Stefano De Martino

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della televisione italiana. La modella è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove conta quasi dieci milioni di seguaci. La showgirl ha avuto successo in Italia grazie alla partecipazione alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto. Da lì ha avuto inizio una lunga carriera televisiva. Oggi la Rodriguez è la conduttrice di Tu si que vales, programma di successo in onda in prima serata su Canale 5.

Belen punzecchiata sui social: la risposta

Da un po’ di tempo, Belen Rodriguez ha finalmente voltato pagina. La showgirl argentina ha messo alle spalle la sua storia d’amore con Stefano De Martino e si è concessa ad Antonio Spinalbese, suo nuovo fidanzato. La Rodriguez ha ormai ufficializzato la relazione amorosa anche sui social. Proprio oggi ha pubblicato altre foto in compagnia del suo nuovo fidanzato. La conduttrice di Tu si que Vales sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Spinalbese.

Le foto pubblicate da Belen Rodriguez sui social, però, hanno infastidito qualche utente. Uno in particolare le ha scritto: “Chi rimuove velocemente dalla mente e dal cuore, ha finto“. L’utente ovviamente alludeva alla storia d’amore con De Martino che – secondo lui – la Rodriguez ha rimosso velocemente dalla mente e dal cuore. Belen ha spiazzato il popolo del web, rispondendo all’utente: “Beh, se velocemente intendi 8 anni… Sì, non fa una piega“. Non sappiamo perchè la Rodriguez abbia fatto riferimento ad otto anni, dato che la sua storia d’amore con De Martino è terminata da poco. È probabile che la risposta della showgirl argentina fosse ironica.