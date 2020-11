Gabriele Rossi è un attore molto apprezzato e un ballerino di immenso talento, ma sapete qual è il suo percorso di studi, in cosa è laureato?

Affascinante, talentuoso e amatissimo dal pubblico: il suo profilo Instagram conta oltre centottantamila follower. Gabriele Rossi è un celebre attore oltre che un ballerino di immenso talento. Originario di Alatri, classe 1988, la passione per la danza lo ha accompagnato fin da piccolissimo. Nel corso della sua carriera lo abbiamo ammirato in fiction acclamatissime come L’Onore e il Rispetto, Tutti pazzi per amore, Un passo dal cielo. Di recente il suo nome è stato al centro del gossip in quanto collegato ad un altro celebre interprete italiano, Gabriel Garko, che a Verissimo ha raccontato molto riguardo al loro rapporto. Gabriele Rossi è un giovane uomo pieno di fascino e dal grande talento artistico, ma sapete in cosa è laureato? Scopriamolo.

Gabriele Rossi, l’incredibile percorso di studi: ecco in cosa è laureato

Il suo viso pulito dai grandi occhi chiari ha conquistato il piccolo schermo. Gabriele Rossi è un artista a tutto tondo, dotato di un talento immenso che abbraccia ambiti diversi. Attore e ballerino, la sua carriera procede a gonfie vele e promette di regalare successi sempre maggiori. Se sul lato artistico conosciamo bene Gabriele Rossi, in molti non hanno idea di quale sia stato il suo percorso accademico: in cosa è laureato? L’affascinante giovane attore ha frequentato il liceo scientifico di Grottaferrata. Non è finita qui, poiché Gabriele Rossi si è laureato in Storia Scienze e Tecniche dello spettacolo con indirizzo cinematografico, ottenendo l’incredibile punteggio di 110 e lode! Eccezionale, non trovate? Gabriele Rossi non è solo un grande artista ma anche un uomo dotato di una profonda cultura che ha studiato duramente per conseguire i suoi obbiettivi.

Un giovane davvero incredibile e pieno di passione e talento. Continueremo a seguire la sua sfavillante carriera che, siamo certi, regalerà grandi sorprese. E voi, cosa ne pensate dell’affascinante Gabriele Rossi? Avete seguito le fiction in cui ha recitato?