Coronavirus, nuovo dpcm: coprifuoco su tutto il territorio nazionale a partire dalle ore 21; ecco cosa si potrà fare e cosa sarà vietato.

Nuovo dpcm in arrivo in Italia. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato trovato un accordo secondo cui, su tutto il territorio nazionale, scatterà il coprifuoco a partire dalle ore 21.00. Le nuove misure restrittive dovrebbero essere annunciate dal premier Conte tra stasera o domani. L’accordo è stato trovato questa mattina, durante la riunione tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione dei partiti al governo. Una decisione drastica, ma che serva a frenare il continuo aumento di contagi nel nostro Paese. In seguito, ulteriori dettagli sul nuovo provvedimento.

Coronavirus, trovato l’accordo per coprifuoco dalle ore 21: cosa prevede il nuovo dpcm

Coprifuoco su tutto il territorio nazionale a partire dalle ore 21. È questa la nuova misura restrittiva prevista dal nuovo dpcm, in arrivo tra questa sera e domani. L’accordo è stato trovato durante la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione dei partiti al governo. La decisione è stata confermata anche da Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro, intervistata da Sky Tg 24. Cosa non si potrà fare, quindi, a partire dalle ore 21.00? Secondo il nuovo dpcm, sarà vietato uscire se non per motivi legati al lavoro, salute o comprovate necessità, e con autocertificazione. Il provvedimento dovrebbe essere varato domani e durerà fino al prossimo 4 dicembre.

Un’ulteriore stretta per ridurre il più possibile l’ascesa della curva dei contagi, senza ricorrere però al lockdown totale. Come spiegato dalla sottosegretaria Puglisi, però, al provvedimento nazionale, potranno essere aggiunte eventuali restrizioni a livello locale, in base alle regioni più colpite . Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo dpcm dovrebbe vietare anche lo spostamento tra Regioni e tra le province che presentano un elevato numero di contagi, e la chiusura totale dei centri commerciali nel fine settimana. Non ci resta che attendere le prossime ore per conoscere nei dettagli le nuove misure anti-contagio.