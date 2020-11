Dopo la puntata del GF Vip andata in onda ieri, Matilde Brandi ha voluto dire la sua riguardo quanto accaduto con Antonella Elia: “Mi vergognerei molto se fossi in te!” e posta un video incredibile.

Durante la puntata andata in onda ieri del GF Vip abbiamo assistito ad un confronto carico di tensione tra Matilde Brandi e Antonella Elia. Tra le due donne, entrambe amatissimi volti dello spettacolo, sono volate le accuse e Alfonso Signorini ha dovuto intervenire per placare gli animi e riportare l’ordine. A dare il via a tutto è stata una clip mostrata a Maria Teresa Ruta che riguardava la ex del suo attuale compagno. Antonella Elia, durante la diretta, ha attaccato Matilde Brandi definendola “ipocrita e iena” cosa che la showgirl non ha voluto lasciar passare: “Mi vergognerei se fossi in te!“. Lo ha scritto Matilde Brandi alla fine di un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram. Vediamo i dettagli.

Matilde Brandi su Antonella Elia: “Lo fai solo per farti bella con i social”

La replica di Matilde Brandi a quanto accaduto non si è fatta attendere. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose. La showgirl ha pubblicato un video la cui protagonista è proprio Antonella Elia per dimostrare che ciò che ha detto in puntata è la verità. “Questo video dimostra che la Iena sei tu” ha scritto, alludendo alle clip che ritraggono l’opinionista durante accesi scontri sia al GF Vip che all’Isola dei Famosi. “Guarda il video e rinfrescati la memoria” ha tuonato la showgirl. Matilde Brandi ha così ribattuto a tutte le accuse che l’opinionista le ha mosso in puntata alle quali aveva risposto ricordandole il suo comportamento all’interno di alcuni reality. Uno scontro che sembra non volersi placare tra le due ammiratissime donne e di cui potremmo vedere gli sviluppi durante la prossima puntata del GF Vip.

