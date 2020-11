Coronavirus, nuovo Dpcm: è permesso far visita ai congiunti?

Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo nelle prossime ore: è permesso far visita ai congiunti?

Negli ultimi giorni a causa del forte incremento del numero dei positivi nel nostro Paese il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato alla camera le varie misure restrittive da avviare. Dopo l’ultima conferenza stampa avvenuta domenica 25 ottobre in cui Conte ha illustrato tutte le norme entrate in vigore il giorno successivo, la situazione non ha visto un certo miglioramento. Per questo motivo si è deciso di introdurre nuove misure in grado di arginare ed attenuare il numero dei contagiati in Italia. Diverse sono le bozze arrivate, ma solo alle 20.20 di questa sera si potrà avere la certezza ufficiale del nuovo decreto. Molte sono le domande che gli italiani si pongono, ma una in particolare sembra essere molto gettonata: è permesso far visita ai congiunti?

Coronavirus, col nuovo Dpcm è consentito far visita ai congiunti?

Nel nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre fino al prossimo 3 dicembre sono state apportate nuove restrizioni. A quanto pare l’Italia è stata divisa in fasce di rischio, rossa, arancione e gialla. Una divisione portata da diversi parametri, e sarà poi il ministro della Salute Speranza a decidere l’inserimento delle regioni e delle diverse località in ciascuna di queste zone. Le nuove misure emanate prevedono ulteriori cambiamenti. Il Dpcm firmato decreta lo stop agli spostamenti tra Regioni ‘arancioni e rosse’, se non per motivi di salute, di lavoro e per necessità. Mentre sono permessi gli spostamenti tra regioni in cui il rischio è più basso. Non è possibile muoversi tra Comuni anche nelle zone arancioni. Nulla è ancora stato dato per certo per quanto riguarda le visite ai congiunti. Pertanto, in assenza di nuove norme al riguardo, resterebbero valide le indicazioni che erano state date nell’ultimo decreto.

Infatti, il presidente del Consiglio ha raccomandato ai cittadini di evitare di ricevere persone al di fuori dei conviventi. Una raccomandazione che a quanto pare sembrerebbe essere in vigore anche con il nuovo Dpcm, anche se bisognerà aspettare le parole del premier Conte per capire con certezza la situazione.

Segui anche il nostro canale isntangram–>> clicca qui