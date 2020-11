Sospesa oggi 4 novembre la puntata del programma Rai per un caso di positività al Covid tra gli spettatori in studio: lo rivela TVBlog.

Tra le migliaia di contagi da Covid che vengono alla luce ogni giorno, l’ambiente dello spettacolo è uno dei più colpiti. Giornalisti, conduttori tv, calciatori, attori, tanti sono i vip che in questo periodo hanno comunicato di essere positivi al virus e di stare affrontando la quarantena. Talvolta accade che le persone colpite facciano parte del dietro le quinte dei programmi o del pubblico presente in alcune trasmissioni. E’ di queste ore la notizia comunicata da TVBlog che annuncia la sospensione della puntata prevista per oggi, mercoledì 4 novembre, di ‘Oggi è un altro giorno‘, condotto da Serena Bortone su Rai 1: tra il pubblico in studio alcuni giorni fa, ci sarebbe stato un caso di contagio. Ciò ha inevitabilmente costretto tutta lo staff del programma e la stessa conduttrice alla quarantena nell’attesa dell’esito dei tamponi. La notizia per ora non è ufficialmente annunciata dalla Rai.

“Oggi è un altro giorno”, un mese fa il contagio dell’inviato

Per il programma pomeridiano non si tratterebbe della prima interferenza da parte del Covid: l’inviato Valerio Scarponi aveva annunciato su Instagram di avere i sintomi del virus e di essere positivo nonostante l’aver sempre rispettato le misure di sicurezza. “Sono sereno fino a un certo punto. Mi aspettano quattordici giorni di quarantena, vediamo quello che succederà”, aveva detto nelle Stories. Al posto dell’appuntamento quotidiano alle ore 14 con Serena Bortone, andrà in onda la replica della puntata speciale di Techetecheté dedicata al grande Gigi Proietti, scomparso pochi giorni fa, i cui funerali andranno in diretta giovedì 5 novembre sempre su Rai 1. Alle 15 ci sarà lo spazio del TG 1 dedicato alle elezioni americane per poi riprendere con la consueta programmazione.

Facciamo i nostri migliori auguri a tutta la squadra di “Oggi è un altro giorno”.