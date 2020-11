GF Vip, Stefania Orlando in lacrime dopo la lite furiosa: cos’è successo

Nuovo giorno nuova lite nella casa del GF Vip: la protagonista questa volta è Stefania Orlando che scoppia in lacrime: ecco cos’è successo.

Continuano le tensioni all’interno della casa del GF Vip: protagonista di una lite che l’ha lasciata in lacrime è, questa volta, la bella Stefania Orlando. Durante la puntata andata in onda Lunedì avevamo assistito ad uno scontro tra l’opinionista Antonella Elia e la ex concorrente Matilde Brandi in studio mentre oggi, si torna a discutere all’interno della casa. Questa volta, pare sia toccato alla dolce Stefania Orlando che ha avuto una lite accesa con la Contessa Patrizia De Blanck. Le due concorrenti, entrambe amatissime dal pubblico, sono spesso state protagoniste di battibecchi, ma questa volta Stefania Orlando sembra non aver retto più la situazione ed è scoppiata in lacrime. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip, è lite tra Stefania Orlando e la Contessa

Gli inquilini della casa del GF Vip si sono ritrovati di fronte ad una Stefania Orlando in lacrime, diretta a passo di marcia verso la camera da letto. A quanto pare, la showgirl ha avuto uno scontro con la Contessa Patrizia De Blanck dopo essersi proposta di aiutarla a fare lo shampoo. La Contessa ha sempre dichiarato di non apprezzare tali attenzioni, poiché è perfettamente autonoma e capace di fare da sé. Ha quindi risposto in modo brusco a Stefania Orlando che, reduce da alcuni battibecchi passati, non ha retto la pressione ed è scoppiata in lacrime. Sono subito accorse Maria Teresa Ruta e Rosalinda, alias Adua Del Vesco, per tentare di placare la showgirl. “Non è la prima volta” ha singhiozzato Stefania Orlando, dichiarandosi stanca. Qualche ora dopo, pare che tra le due donne sia tornato il sereno: si sono ritrovate a parlare in giardino e Stefania Orlando si è scusata per i modi avuti.

Ancora molto toccata, la dolce Stefania Orlando ha raggiunto la Contessa e si è scusata per i modi. Le due si sono chiarite e sembra ritornato il sereno nella casa del GF Vip.