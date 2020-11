Drammatica notizia: è morto il celebre attore, l’annuncio appena arrivato

Una notizia davvero drammatica che lascia il pubblico senza parole: è morto il celebre attore, l’annuncio è appena arrivato.

Una notizia davvero drammatica e triste, un annuncio appena arrivato che lascia i fan senza parole: è morto il celebre attore. Si tratta di Dietrich Adam, grande stella della soap “Tempesta d’Amore”. È mancato a soli sessantasette anni mentre si trovava a Berlino. Qualche giorno fa il mondo si era ritrovato a piangere un grande attore di Hollywood e oggi arriva un’altra triste notizia. L’annuncio della scomparsa è giunto dalla famiglia del celebre attore e dai giornali tedeschi e si è diffusa a macchia d’olio. Il suo profilo Instagram è subito stato inondato di messaggi da parte di fan e colleghi. Una grande perdita che tocca profondamente i fan della popolare fiction “Tempesta D’Amore”, molto amata e seguita dal pubblico. Ricordiamo che, proprio come il celebre attore, anche il personaggio a cui prestava il volto è morto. Scopriamo qualche dettaglio sulla vita e sulla carriera di Dietrich Adam.

Drammatica notizia: è morto l’attore Dietrich Adam

L’amatissima star di “Tempesta D’Amore” era nata a Gottinga, classe 1953. Dietrich Adam aveva studiato recitazione presso “L’Università di musica e teatro di Hannover”. Ricordato soprattutto per la partecipazione a serie come “Squadra Speciale Cobra 11”, “Il medico di campagna”, “Il commissario Shumann” oltre al già citato e fortunatissimo “Tempesta D’Amore”. Una grande perdita per la televisione tedesca ma anche per il pubblico italiano, legato alla fiction e a tutti i suoi personaggi, appassionati dell’intrigante intreccio di misteri, tradimenti e amori. Al momento, non ci sono notizie riguardo le cause della morte del celebre attore. Di seguito, alcune immagini di Dietrich Adam.

Ricordiamo che l’attore aveva solo 67 anni ed è morto a Berlino. Nel nostro paese era noto per essere uno dei personaggi dell’acclamato “Tempesta D’Amore”.

Un attore dal grande fascino e talento, una perdita drammatica annunciata dalla famiglia attraverso i social di Dietrich Adam. Non ci resta che unirci al cordoglio per la morte del celebre attore.

