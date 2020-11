GF Vip, la fidanzata di Massimiliano Morra non ci sta: bufera social

Gli scontri all’interno del GF Vip sono frequenti, ma anche fuori dalla casa non si scherza: la fidanzata di Massimiliano Morra non ci sta, bufera social.

La bellissima fidanzata di Massimiliano Morra, apprezzato concorrente di questa edizione del GF Vip, non ci sta: bufera social. Tutto è iniziato dopo l’eliminazione di Guenda Goria, personaggio di spicco del programma, per le dichiarazioni rilasciate in merito all’ex inquilino. In realtà, durante l’intervista concessa, la bella pianista ha parlato di molti dei concorrenti, come di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Ricordiamo che, mentre si trovava nella casa, a Guenda Goria sono state mostrate delle dichiarazioni fatte dal padre, Amedeo Goria, che l’hanno lasciata senza parole. Dalila Mucedero, la splendida fidanzata di Massimiliano Morra, non ha apprezzato alcune frasi che lo riguardano. Ha deciso di replicare all’ex concorrente del GF Vip: è bufera social.

GF Vip, Dalila Mucedero replica a Guenda Goria: bufera social

L’abbiamo ammirata come ospite a sorpresa nella casa del GF Vip per dare tutto il suo supporto a Massimiliano Morra, il fidanzato. Ieri Dalila Mucedero è tornata a dire la sua sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una storia in cui replicava con decisione a quanto dichiarato da Guenda Goria. In particolare, la giovane ha voluto rispondere alle affermazioni dell’ex concorrente secondo cui avrebbe “stoppato” Massimiliano Morra e sull’attrazione che ci sarebbe stata tra i due. In un secondo post, tuttavia, Dalila Mucedero ha voluto comunicare ai fan di aver sentito Guenda Goria telefonicamente e di aver chiarito con lei. “A volte le parole dette possono essere trascritte avendo un valore più forte e diverso da quello che si voleva realmente dire” ha scritto la bellissima Dalila. A quanto pare, tra le due donne c’è stato un chiarimento e la stessa Guenda Goria ha condiviso la storia di Dalila Mucedero, per dare conferma della cosa.

In seguito a questa prima storia, la dolce Dalila ha informato i fan che tra lei e Guenda Goria ogni cosa è stata chiarita. Di seguito, la seconda parte.

Per fortuna, ogni cosa sembra essersi risolta per il meglio!