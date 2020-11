Gf Vip, sta male e corre in confessionale a chiedere aiuto: panico in casa

Gf Vip, concorrente sta male e corre in confessionale per chiedere immediatamente aiuto: attimi di panico nella casa

Pierpaolo Pretelli sta male: nella casa del Gf Vip scoppia il panico per qualche minuto. E’ successo proprio nel pomeriggio di giovedì 5 novembre 2020. Pierpaolo dice di essere allergico al limone e, stando a quanto viene ricostruito, ne sarebbe entrato in contatto a causa di Dayane Mello. La brasiliana, in tutto questo, ha cercato di sminuire la vicenda senza dargli più di tanta importanza. Insomma, ci sono stati dei momenti davvero molto concitati. A quanto pare, l’ex velino sarebbe allergico al limone e pertanto tutti gli inquilini della casa fanno moltissima attenzione a come condiscono gli alimenti e quando si tratta di preparare il suo piatto non lo mettono assolutamente.

Gf Vip, Pierpaolo Pretelli sta male: cos’è successo

Oggi, Dayane Mello ha preparato la carne. E l’ha insaporita, così come per gli altri concorrenti, con il limone. Nella carne di Pierpaolo non doveva esserci. E quest’ultimo gliel’ha anche chiesto prima di iniziare a mangiare: “Hai lavato la pentola?”. Lei l’ha rassicurato rispondendo affermativamente. Poi, però, il ragazzo ha cominciato a mangiare e qualcosa ha cominciato a non quadrare. Si è immediatamente alzato da tavola ed Elisabetta Gregoraci, spaventata, l’ha seguito. (Tra i due, in questi ultimi giorni, si sono susseguiti vari litigi). Si sono allontanati e Pierpaolo ha cominciato a dire di sentirsi tirare l’orecchio e che quello era l’inizio di una reazione allergica perché ci era già passato e quindi lo sapeva bene.

Come ha reagito Dayane

Intanto, Pierpaolo ha cominciato a preoccuparsi davvero ed è andato a chiedere dei medicinali in confessionali: “Se mi si gonfia l’orecchio è un ca*ino, devo uscire”. Attimi di panico. Elisabetta Gregoraci, dunque, si rivolge a Dayane che non ha provato in alcun modo a placare gli animi ma, anzi, ha asserito: “E’ una cosa che esiste solo nella sua testa, non c’era il limone”. Ed ha risposta ad Elisabetta in maniera neanche troppo pacata.

