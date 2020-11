Nuovo Dpcm, quando e come una regione può cambiare zona e colore secondo il nuovo provvedimento.

Il nuovo dpcm è stato firmato da Giuseppe Conte ed entrerà in vigore da venerdì 6 novembre al 3 dicembre. Nuove misure restrittive e nuovi provvedimenti, per frenare il più possibile la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. E tra le novità principali del decreto c’è, senza dubbio, la suddivisione del nostro Paese in tre zone: rossa, arancione e gialla, a seconda del livello di criticità di ogni Regione. Un livello che sarà monitorato, settimana dopo settimana, dall’istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, per decidere eventuali cambiamenti e di zona e colore, per le varie regioni. Ecco quando potrebbe accadere il passaggio da una fascia all’altra.

Da venerdì 6 novembre, in Italia scatteranno le zone rosse, arancioni e gialle. Le regioni italiane sono state suddivise, in base a 21 parametri, in tre aree differenti, ognuna delle quali avrà le proprie regole e restrizioni da seguire. Nella zona rossa, quella col livello di rischio più alto, ci sono Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta; nella zona arancione ci sono Puglia e Sicilia, mentre nella zona gialla, troviamo tutto il resto delle regioni, con l’aggiunta delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nessuna “zona verde” nel Paese, poiché, come spiegato da Conte, la pandemia corre ovunque e nessuna regione può sottrarsi a nuove misure restrittive. Ma quando una regione può passare da una zona all’altra? Ebbene, il livello di criticità delle singole regioni sarà costantemente analizzato dall’Iss e dal Ministero della Salute, che con future ordinanze fornirà gli aggiornamenti. Se una regione dimostra di avere un livello di rischio meno grave per almeno 14 giorni, potrà cambiare colore, e “passare” ad una fascia con misure meno restrittive.

“Le ordinanze sono valide, comunque, per un periodo minimo di 15 giorni”, si legge nel testo del nuovo dpcm, in vigore da domani, venerdì 6 novembre, fino al 3 dicembre.