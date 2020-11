GF VIP, Tommaso Zorzi ha raccontato un inedito retroscena sulla sua infanzia: nessuno era a conoscenza di questo dettaglio, ecco di che si tratta.

Tommaso Zorzi non ha più bisogno di troppe presentazioni: vi parliamo dell’influencer milanese diventato uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Tommaso da quando è entrato nella casa ha fatto parlar di sé ma soprattutto è adorato dal pubblico di Mediaset per la sua simpatia e la sua sincerità. Nella casa ha stretto un bellissimo rapporto con alcuni dei suoi coinquilini come Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Nonostante le forti liti avute con alcuni dei concorrenti, è voluto bene da tutti proprio per il suo splendido carattere. Racconta spesso di sé ai suoi compagni d’avventura e nelle ultime ore è spuntato fuori un ricordo dell’influencer inedito. C’è un retroscena sulla sua infanzia che ha raccontato solo adesso: ecco di che si tratta.

GF VIP, Tommaso Zorzi: inedito retroscena sulla sua infanzia, l’ha raccontato solo ora

Tommaso Zorzi oggi 5 novembre ha raccontato ad alcuni suoi compagni d’ avventura nella casa del GF VIP un retroscena sulla sua infanzia. L’influencer milanese si è lasciato andare ad un racconto divertente sulla sua ‘carriera calcistica’. Nessuno era a conoscenza del fatto che quando aveva solo 7 anni, Tommaso iniziò un corso di calcio. “Ho fatto una lezione, mamma mi iscrisse a calcio quando avevo 7 anni. Una lezione. Arrivai sul campo, il mister mi diceva cosa dovevo fare. Durò tre minuti. Io risposi ‘Non mi devi dire cosa devo fare’. Questa è la mia carriera calcistica durata 3 minuti” sono state le parole del concorrente del GF VIP milanese. Ha fatto sorridere tutti, come sempre.

Grande Fratello VIP, la decisione degli autori

Questa mattina è stata resa nota la decisione degli autori del reality di ‘eliminare’ la messa in onda serale del venerdì. Il GF VIP così rinuncia al doppio appuntamento settimanale a partire, forse, dal 27 novembre.