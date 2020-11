Carlo Conti positivo al Covid è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze: le sue condizioni di salute sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa.

Carlo Conti, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 28 ottobre, è stato ricoverato in ospedale. Il noto conduttore televisivo si trova nel reparto infettive nell’ospedale Careggi di Firenze: la notizia la riporta il portale Fanpage. Le condizioni di salute di Carlo Conti, si legge, non sono gravi ma non sono state giudicate compatibili con l’isolamento a casa. Il 59enne affetto da Covid tre giorni fa comunicava ai suoi fan di Instagram che i sintomi cominciavano a farsi sentire forte: il popolare presentatore ha iniziato ad avere febbre, dolori e tosse. “Questo Covid è una brutta bestia” ha scritto sui social. A tenergli compagnia uno splendido biglietto scritto da sua moglie e suo figlio: “Ti amiamo babbo“. In un momento così delicato e difficile, Conti trova la sua cura più potente nell’amore della sua famiglia.

Coronavirus, Carlo Conti ricoverato a Careggi: come sta

Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze in seguito alla comparsa dei sintomi di Covid-19. Il noto conduttore il 28 ottobre ha annunciato di esser risultato positivo al virus: 3 giorni fa commentava le sue condizioni, definendo il Coronavirus una ‘brutta bestia’. Arriva questa mattina la notizia del suo ricovero: le sue condizioni sembrano essere buone ma sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa. E’ stato trasportato all’ospedale Careggi per evitare qualsiasi rischio o peggioramento.

Tale e quale show

Il conduttore 59enne questa sera ovviamente non condurrà il suo show, Tale e Quale Show. La scorsa settimana ha condotto da casa in collegamento la puntata ma visto il ricovero in ospedale, la Rai ha preparato un piano d’emergenza. La Repubblica scrive che venerdì 6 novembre al timone del programma di Rai Uno ci saranno i giudici, Loretta Gocci Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Si alterneranno alla guida del programma con Gabriele Cirilli.

Noi auguriamo una pronta guarigione al noto conduttore, Carlo Conti.