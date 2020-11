Coronavirus, positivo Marco Carta: “State attenti” il messaggio social

Il Coronavirus torna a colpire il mondo dello spettacolo, positivo il celebre cantante Marco Carta: “State attenti” ha scritto tramite un messaggio sui social.

Coronavirus, positivo il celebre cantante Marco Carta, volto amatissimo del panorama musicale: “State attenti” ha scritto, tramite un messaggio social. Continua ad aumentare il numero dei contagiati da Covid nel panorama artistico del nostro paese. Solo qualche ora fa è arrivata la notizia del ricovero di Carlo Conti, risultato positivo, che ha voluto condividere un messaggio per i fan. La preoccupazione è alta e le misure restrittive stabilite dai Dpcm si fanno sempre più rigide. Così come le reazioni scaturite dalle ultime decisione prese dal Governo. Oggi, arriva la notizia di un altro volto amatissimo che è risultato positivo al Coronavirus ed è proprio lui ad annunciarlo. Marco Carta ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram, ecco i dettagli.

Coronavirus, positivo anche Marco Carta

Sportivi, politici, artisti, il contagio da Coronavirus continua a diffondersi. I numeri in aumento spaventano soprattutto in virtù della pressione generata sul sistema sanitario e sugli ospedali. Ricordiamo quanto sta accadendo a Como, dove i posti letti dell’Ospedale Valduce sono esauriti. Il celebre cantante Marco Carta, vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post sui social: “State attenti” ha scritto. L’artista ha specificato di stare abbastanza bene e rassicurato i fan preoccupati, ma anche invitato a fare attenzione perché: “Questo coso (il virus) non scherza”. In isolamento come da regolamento, Marco Carta ha dovuto rimandare tutti i suoi impegni lavorativi e pubblicitari per l’uscita del suo nuovo singolo. Di seguito, il messaggio postato dal cantante in cui annuncia la positività.

Diventa fondamentale, ora più che mai, rispettare tutte le regole stabilite dalla sanità per evitare il diffondersi ulteriore del contagio. In attesa di nuovi aggiornamenti e nella speranza che questa situazione possa migliorare il prima possibile. Auguriamo a Marco Carta di guarire al più presto!