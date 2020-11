Stefano Bettarini, avete mai visto la mamma? La somiglianza è incredibile!

Stefano Bettarini, lo sappiamo, decanta di un fascino davvero irresistibile. Ma avete mai visto la bellezza di sua mamma? 06L’affascinante ex calciatore, classe 1972, ha iniziato la sua incredibile carriera in ambito sportivo per poi proseguire nel mondo dello spettacolo. Stefano Bettarini è stato sposato con una delle regine della televisione italiana, Simona Ventura, con cui ha avuto due splendidi figli. Al momento è impegnato con la bella Nicoletta con cui ha preso parte a Temptation Island due anni fa. Di lui si è parlato moltissimo in questi ultimi giorni, quando è stato annunciato come nuovo concorrente di questa edizione del GF Vip. Ricordiamo che Stefano Bettarini aveva già preso parte al reality nel 2016. Al momento, nella casa del GF Vip si trova anche Pierpaolo Pretelli che è stato uno dei tentatori di Temptation Island durante la partecipazione dell’ex calciatore e della fidanzata. Proprio di recente è spuntato un certo messaggio a tal proposito. Nella foto che vi mostreremo è ritratta la mamma di Stefano Bettarini, personaggio noto al pubblico e seguitissimo sui social. È stato proprio lui a postare questa immagine sul suo profilo Instagram e in molti hanno notato la straordinaria somiglianza.

Stefano Bettarini, la sua mamma è davvero splendida: quanta bellezza!

La splendida donna ritratta nella foto che vi mostreremo possiede un’eleganza e una raffinatezza incredibili. Doti che traspaiono nella delicatezza dei tratti del viso, così somigliante a quello del figlio. A osservare bene l’immagine, potrete notare l’evidente parentela con l’ex calciatore e prossimo concorrente del GF Vip. A pubblicare lo scatto della mamma è stato lo stesso Stefano Bettarini, condividendolo tramite i social. Una donna dalla bellezza davvero incredibile, piena di fascino e grazia. Il sorriso e gli occhi sono davvero identici a quelli di Stefano Bettarini! Siete curiosi di vedere la foto di cui parliamo? Eccola di seguito.

La somiglianza è incredibile, non trovate?