L’attuale situazione Coronavirus sta diventando davvero insostenibile, soprattutto per gli ospedali: scatta l’emergenza, cosa sta accadendo.

È pur vero che i risultati di queste ultime misure restrittive si vedranno tra qualche settimana, fatto sta che negli ospedali sta scoppiando una vera e propria emergenza. Non soltanto lo abbiamo raccontato in un nostro recente articolo. E, soprattutto, ce ne ha data ampia testimonianza Walter Ricciardi. Che, stando a quanto si apprende da Ansa.it, sembrerebbe che il consigliere del ministro della salute abbia chiaramente descritto l’attuale situazione in cui riversano tutti gli ospedali italiani. Ma ce lo hanno confermato anche le parole di Maurizio Di Mauro all’Ansa. Da come si può chiaramente leggere dal sito, sembrerebbe che il Dg dell’Azienda dei Colli di Napoli abbia chiaramente reso noto la vera e propria emergenza che si sta vivendo in tutti i nosocomi napoletani. ‘Siamo al limite’, ha detto il buon Di Mauro all’Ansa. Insomma, parole molto chiare e precise. E, soprattutto, che fanno realmente riflettere su quanto l’attuale situazione Coronavirus sia davvero drammatica. Ma ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, è emergenza per gli ospedali: il disperato appello

Una cosa è certa: non si può affatto continuare in questo modo. E lo si capisce chiaramente da queste parole che Maurizio di Mauro ha riferito e che si leggono su Ansa.it. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il Dg dell’Azienda dei Colli di Napoli abbia chiaramente descritto la vera e propria emergenza che, in queste ultime settimane, si respira negli ospedali napoletani. A quanto pare, non soltanto lo staff medico sarebbe completamente allo stremo delle forze fisiche, ma non ci sarebbe nemmeno più posti letto. ‘Il personale sta facendo sforzi sovrumani’, ha iniziato a dire il buon Di Mauro. E, poi, ha continuato: ‘Stiamo lavorando per reperire ulteriori posti letto’. Insomma, una situazione davvero insostenibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, tra l’altro, ne fanno conseguire un vero e proprio disperato appello. ‘Vi prego, fate tutti un lockdown personale per tutelare voi stessi e gli altri’, ha detto il DG.

‘Stiamo facendo l’impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila, il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite’, ha continuato a dire Maurizio Di Mauro. Invitando, tra l’alto, tutta la popolazione a consultare dapprima il medico di base e, soltanto in seguito, di recarsi in ospedale.