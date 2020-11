GF Vip, Giulia Salemi: brutto episodio a poche ore dall’ingresso

Una puntata davvero emozionante quella andata in onda ieri con il GF Vip, ma un brutto episodio a poche ore dall’ingresso per Giulia Salemi: cos’è successo.

Una puntata davvero emozionante ed esplosiva quella del GF Vip andata in onda ieri sera. Abbiamo assistito all’emozionante incontro tra Tommaso Zorzi e la sorella, collegata in video e alla sua commozione. Lui e Francesco Oppini hanno parlato del rapporto con le loro madri e Alba Parietti ha risposto virtualmente al figlio. È stato poi il turno di Pierpaolo Pretelli che è scoppiato in un pianto a dirotto di fronte alle immagini del suo piccolo Leo e ha raccontato il senso di colpa per non aver potuto essere sempre presente. Ancora, c’è stato finalmente l’attesissimo ingresso dei due nuovi concorrenti ufficiali del GF Vip: Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Proprio la bella influencer, seguita sul suo profilo Instagram da oltre un milione di persone e vecchia amica di Tommaso Zorzi, è stata protagonista di un brutto episodio a poche ore dall’ingresso. Ecco cos’è successo.

GF Vip, brutto episodio per Giulia Salemi

Il conduttore dell’acclamatissimo reality ha accolto la bella influencer nel Cucurio e ha fatto in modo che Tommaso Zorzi la raggiungesse. Ha poi finto che i due sarebbero dovuti rimanere lì fino a Lunedì, per poi riammetterli in casa per la gioia dei fan. Giulia Salemi e Stefano Bettarini hanno dovuto affrontare una prova in modo da ottenere l’extra sul budget settimanale della casa del GF Vip. Come già fatto dai vecchi concorrenti, hanno avuto trenta secondi per spogliarsi e tuffarsi in piscina. Prova riuscita, ma un brutto episodio per Giulia Salemi. La bella influencer è infatti caduta una prima volta mentre correva verso la piscina ed è, tuffandosi, ha battuto un ginocchio, sbucciandoselo. Agli inquilini è apparso subito chiaro che la nuova concorrente fosse dolorante, in particolare ad un braccio e al ginocchio. L’hanno aiutata ad uscire dall’acqua e si sono subito prodigati con del ghiaccio.

Un vero inizio col botto per la bella Giulia Salemi che, per fortuna, sembra stare bene. E voi, cosa ne pensate dei due nuovi concorrenti?