Morte Stefano D’Orazio, la moglie rompe il silenzio: le sue parole

Si è spento Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh: la moglie, a poche ore dalla sua morte, rompe definitivamente il silenzio

Una tragica notizia ha sconvolto il mondo della musica: Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, si è spento all’età di 72 anni. L’artista ha perso la sua personale battaglia con il Covid-19, il virus che ha causato centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo. Dolore e sconforto nel mondo della musica: artisti e colleghi hanno ricordato Stefano con un messaggio sui social. Il batterista era sposato con Tiziana Giardoni, che a poche ore dalla sua morte ha deciso di rompere definitivamente il silenzio.

Stefano D’Orazio, le parole della moglie

Stefano D’Orazio ha sposato il 12 settembre del 2017, nel giorno del suo compleanno, la compagna Tiziana Giardoni, con la quale conviveva dal 2007. I due formavano una coppia molto affiatata e sono stati spesso ospiti in televisione, soprattutto da Barbara D’Urso, amica del batterista dei Pooh. La moglie Tiziana, a poche ore dalla sua morte, ha deciso di rompere il silenzio attraverso un comunicato stampa diffuso dalla famiglia. “Ho perso una parte di me stessa” – ha dichiarato la donna – “Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui“.

La moglie di Stefano d’Orazio, nel comunicato stampa diffuso dalla famiglia, ha chiarito anche le cause del decesso: “Era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma. Era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute”. La sua positività al Covid-19 era stata confermata nei giorni scorsi, oltre che da Dodi Battaglia, anche da Loretta Goggi, che ieri, nel corso della puntata di Tale e Quale Show, ha annunciato commossa la sua morte.