È stato da poco eletto come commissario della Sanità Zuccatelli, eppure fa già discutere: la frase choc sul Coronavirus e l’utilizzo delle mascherine non fugge affatto.

Soltanto pochissime ore fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, Giuseppe Conte, in un messaggio apparso sui suoi account social ufficiale, chiedeva che venissero presi dei provvedimenti immediati nei confronti del commissario alla Sanità in Calabria, Saverio Cotticelli. ‘Va sostituito con effetto immediato’, ha scritto il Capo del Governo in questo messaggio social. Ecco, a distanza di pochissime ore, la sostituzione è avvenuta. Eppure, ha già fatto discutere. A prendere il post di Saverio Cotticelli, infatti, è Giuseppe Zuccatelli. Ma, stando a questo video condiviso su FB dal senatore Marco Siclari, sembrerebbe che il nuovo commissario della sanità sia già sulla bocca di tutti. Da come si può chiaramente vedere dal video riproposto dal senatore (CLICCATE QUI PER VEDERLO PER INTERO), sembrerebbe che il nuovo commissario si sia lasciato andare ad una vera e propria frase choc sul Coronavirus. E, soprattutto, sull’utilizzo delle mascherine. Che, soprattutto in questo periodo, sono davvero indispensabili per salvaguardare la nostra salute. E quella degli altri. Ma ecco tutti i dettagli.

La frase choc del commissario Zuccatelli sul Coronavirus: è polemica

Sappiamo benissimo che, sin da quando ci sono state le prime avvisaglie di Coronavirus nel nostro Paese, ci è sempre stato detto di stare attenti. Non soltanto, quindi, distanziamento sociale di almeno un metro gli uni dagli altri, ma anche di mantenere una perfetta e corretta igiene delle nostre mani. Ed, infine, di utilizzare le mascherine. Il contagio, lo sapete, avviene tramite le goccioline di saliva. Ed è per questo motivo che l’utilizzo di mascherine è davvero utile ed indispensabile. Non è dello stesso parere il nuovo commissario alla Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. O, perlomeno, è quello che si vede chiaramente da questo video condiviso dal senatore Marco Siclari sulla sua pagina ufficiale Facebook. Da come si può vedere in questo video, il buon Zuccatelli si sarebbe lasciato andare ad una vera e propria frase ‘choc’. ‘Se io fossi positivo, dovresti stare con me per 15 minuti e mettermi la lingua in bocca. Altrimenti, il virus non te lo becchi’, queste le parole che si sentono chiaramente in questo video su Giuseppe Zuccatelli. E che, soprattutto, ribadisce quanto, secondo il nuovo commissario della Sanità in Calabria, l’utilizzo delle mascherine sia pressoché inutile. Infatti, conferma: ‘Le mascherine non servono a un c**o’.

‘Il virus ti becca se tu stai in una frequentazione in cui le gocce di saliva ti arrivano per circa 15 o 20 minuti addosso’, continua a dire Giuseppe Zuccatelli in questo video condiviso da Marco Siclari.