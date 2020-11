GF Vip, il concorrente si fa male e interviene il medico, attimi di panico nella Casa più spiata della tv: ecco cosa è accaduto questo pomeriggio.

Brutto incidente per Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante un gioco di gruppo in salotto, l’attore si è ferito al piede, probabilmente con un pezzo di vetro presente sul pavimento. Un brutto taglio, quello rimediato da Massimiliano, che si è recato in confessionale per chiedere un aiuto medico. Grande paura nella casa, soprattutto per i coinquilini che hanno visto la ferita, piuttosto profonda. Fortunatamente, però, tutto si è risolto per il meglio: l’attore è stato medicato e non c’è stato bisogno di intervenire con punti di sutura.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Massimiliano Morra si fa male e interviene il medico: attimi di panico nella Casa

Un grande spavento, questo pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello Vip. I ‘vipponi’ erano riuniti in salotto per una prova settimana quando Massimiliano Morra si è ferito ad un piede. Inizialmente, non è stato chiaro come l’attore si fosse infortunato, ma pare sia stata “colpa” di un pezzetto di vetro, trovato poco dopo sul pavimento. Una brutta ferita, per la quale è stato necessario l’intervento dei medici. Recatosi in confessionale, con l’aiuto anche di Maria Teresa Ruta e Rosalinda, Massimiliano è stato visitato e medicato. Il gioco, ovviamente, è stato interrotto e tutti i ragazzi sono stati momentaneamente mandati in giardino: la preoccupazione per le condizioni del coinquilino era tanta. Tutto, però, si è risolto per il meglio: nessun punto di sutura per Massimiliano, a cui è stato comunque consigliato di stare a riposo. Insomma, un incidente che ha spaventato davvero tanto i ragazzi. In particolare Andrea Zelletta, la cui reazione alla visione della ferita è molto eloquente. Date un’occhiata a questo video:

Il libro di Zelletta non prevedeva Massimiliano col piede bucato #gfvip pic.twitter.com/5Ea2E3uDuo — fede 🌼 (@wordsoverwalls) November 10, 2020

Eh si, una grande spavento! Che, però, si è risolto per il meglio. Non possiamo che augurare una veloce ripresa a Massimiliano. L’attore, tra l’altro, è uno dei nominati di questa settimana, insieme a Stefania Orlando. Il prossimo televoto, però, non è eliminatorio: il meno votato dei due andrà direttamente in nomination nella prossima puntata. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere venerdì sera per una nuova scoppiettante diretta, ricca di colpi di scena! Seguirete la puntata?