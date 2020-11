Bonus Mobilità, perchè i fondi non possono essere utilizzati per aiutare gli italiani in difficoltà.

La situazione che il nostro Paese sta vivendo ha portato all’emanazione di un nuovo decreto con ulteriori misure restrittive. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte nella prima conferenza avvenuta il 25 ottobre ha illustrato tutte le nuove restrizioni che sono state apportate in Italia. Nella nuova conferenza l’Italia è stata suddivisa in fasce di rischio, ossia gialla, arancione e rossa. Le regioni sono state inserite nelle diverse fasce in base a 21 parametri che sono stati analizzati e che nei giorni successivi continueranno ad essere monitorati. Durante la prima conferenza Conte ha anche parlato di indennizzi per coloro che sono stati maggiormente colpiti. Non solo, sono in corso anche le richieste inerenti il bonus mobilità. Ma molti sono gli italiani che si son posti la domanda del perchè questi fondi non possano essere utilizzati per aiutare la popolazione che vive un momento di estrema difficoltà. Il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato una risposta a questa richiesta. Ecco svelato il motivo.

Bonus Mobilità, perchè non si possono utilizzare per le difficoltà degli italiani?

Come abbiamo anticipato, sono molti gli italiani che si pongono la domanda del perchè il bonus mobilità e anche gli altri, non possano essere utilizzati per sostenere la popolazione in difficoltà. Il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa ha prontamente risposto a questa questione che accomuna i cittadini. Infatti, sono molte le domande poste al riguardo, tante persone si son chieste il perchè questi fondi (Bonus mobilità) non sono utilizzati per la cassa integrazione o per aumentare i posti in ospedale. Il ministro Costa ha prontamente risposto che si tratta di fondi vincolati e che devono essere spesi per tali attività. Sono soldi che provengono dalle cosiddette ‘Aree Verdi‘, cioè provengono dai grandi inquinatori.

Questo il motivo che il ministro ha esposto, dopo le tante domande giunte al riguardo. Inoltre, Costa ha anche sostenuto che la richiesta per accedere al bonus è ancora aperta, pronta anche per coloro che non siano riusciti a chiedere il rimborso in precedenza.

