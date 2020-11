GF Vip, nuova lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: c’entra Dayane Mello; ecco cosa è successo qualche ora fa nella casa.

Clima super acceso nella Casa del Grande Fratello Vip. I colpi di scena, nel reality show di Canale 5, sono all’ordine del giorno. E, qualche ora fa, una discussione inaspettata ha movimentato la serata in casa. A scontrarsi, con grande sorpresa, sono stati Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due, soprattutto nelle ultime settimane, hanno legato tantissimo. Ma il chiarimento avvenuto quest’oggi tra il figlio di Alba Parietti e Dayane Mello ha stupito molto Zorzi, che ha ritenuto il comportamento dell’amico piuttosto incoerente. Ecco cosa è accaduto.

GF Vip, nuova lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: c’entra il chiarimento con Dayane Mello

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, nuova discussione tra i due amici del GF Vip 5. Questa volta è Tommaso ad avere qualcosa da ridire a Francesco. In particolare, l’influencer non ha apprezzato particolarmente la ‘velocità’ con cui Oppini ha chiarito con Dayane Mello, dopo tutto quello che si sono detti per giorni, fino a ieri sera. “Come fai dopo tutto quello che vi siete detti, in 10 minuti fare pace? “, esclama Tommaso, che elenca gli aggettivi che Francesco ha riservato a Dayane nei giorni scorsi: “Bugiarda, ipocrita, falsa, calcolatrice, giocatrice”. Oppini, dal suo canto, ammette di aver apprezzato il gesto distensivo di Dayane, che gli ha scritto una lettera come segno di “pace”, e di aver accettato il chiarimento per quieto vivere. Ma Zorzi sembra non essere convinto del comportamento di Francesco, che definisce “fake”. Inoltre, Tommaso ammette di esserci rimasto male anche perché, per solidarietà a Francesco, lui si è esposto molto, schierandosi contro Dayane più volte o raffreddando il rapporto con lei proprio per via dell’amicizia con Oppini.

Insomma, un “cambio di rotta” troppo repentino, quello di Francesco, secondo Tommaso. I due, dopo la discussione, si sono chiariti spiegando ognuno le proprio ragioni. Ma Zorzi ha ammesso di aver bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare la questione. Come finirà la ‘diatriba’? Francesco e Tommaso riusciranno a chiarirsi?