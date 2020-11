Coronavirus, Gerry Scotti è stato in terapia intensiva: ora sta meglio ed è stato trasferito in reparto.

Gerry Scotti è stato ricoverato per alcuni giorni in terapia intensiva, a causa di difficoltà respiratorie dovute al Coronavirus. È quanto riporta Tpi, che sottolinea che adesso le condizioni del conduttore sono migliorate. Il volto Mediaset si trova ancora in ospedale, dove è ricoverato da circa dieci giorni, ma è stato trasferito in un altro reparto. Era il 26 ottobre quando Gerry annunciò, attraverso il suo canale Instagram, di aver contratto il Coronavirus e di essere in isolamento domiciliare, sotto controllo medico. Successivamente, il conduttore ha dichiarato di avere i sintomi simili ad un’influenza: dolori alle ossa, febbre, mal di testa e un po’ di tosse. “Se me lo faccio così, il Covid è decisamente sopportabile”, aveva dichiarato il conduttore al Corriere della Sera.

A distanza di giorni, la notizia del ricovero in ospedale e della necessità, per alcuni giorni, della terapia intensiva, a causa di difficoltà respiratorie. Come già detto, il quadro clinico è fortunatamente migliorato nelle ultime ore e il conduttore è stato trasferito in un altro reparto. Non possiamo che mandare a Gerry un forte abbraccio, augurandogli una velocissima guarigione.