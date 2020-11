Grande Fratello VIP, Dayane Mello nella notte, prima di addormentarsi, ha confidato ancora una volta i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò: ecco cosa è successo nella notte nella casa del GF VIP.

Il GF VIP continua a regalare sorprese e colpi di scena: ieri, venerdì 10 novembre, è andata in onda una nuova puntata ricca di episodi davvero incredibili. Ricordiamo sicuramente la squalifica a pochi giorni dal suo ingresso di Stefano Bettarini, l’ingresso a sorpresa di Alba Parietti e della figlia della Contessa, Giada de Blanck. Si è parlato a lungo anche di Dayane Mello: la famosa modella sta facendo molto chiacchierare all’interno della casa per via del suo rapporto con Adua Del Vesco. Alcuni concorrenti ed il pubblico da casa sostengono che Dayane si è avvicinata particolarmente a Rosalinda per ‘strategia di gioco’. “Io e Rosalinda siamo unite dal primo giorno, io non sto giocando” è stata la giustificazione della brasiliana. Nella notte le due concorrenti al centro dell’attenzione si sono confrontate su quanto successo: è arrivata una confessione a sorpresa. Ecco le parole.

Grande Fratello VIP, confessioni nella notte: è accaduto dopo la puntata

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono confrontate a lungo nella notte: nel letto del GF VIP le due concorrenti hanno parlato di quanto accaduto in puntata, delle accuse rivolte alla brasiliana. In molti credono che il suo rapporto con Adua sia nato per strategia di gioco: lei ha saputo difendersi spiegando che la loro unione è nata dal primo giorno. Tra uno sfogo ed un altro la Mello si è lasciata andare ad una nuova confessione. ‘Ti voglio tanto bene Adua‘ ha dichiarato prima di addormentarsi. Rosalinda, nel letto al suo fianco, le ha risposto: “Anche io ti amo”. Sarà davvero un’amicizia senza secondi fini la loro?