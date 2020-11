La storica trasmissione non andrà in onda a dicembre: arriva la drastica decisione della Rai, a causa dell’emergenza Covid.

La seconda ondata di Coronavirus sta diventando sempre più preoccupante e, inevitabilmente, colpisce ogni ambito del nostro Paese. Anche quello dei palinsesti tv. Già a marzo, allo scoppio della pandemia, tantissimi programmi sono stati cancellati o rimandati: altri, invece, hanno modificato il proprio format, adattandolo alla situazione attuale. Una nuova importante decisione riguarderebbe un programma storico della Rai, che, secondo quanto riporta TV Blog, slitterebbe al prossimo anno proprio a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Scopriamo di più.

La storica trasmissione non andrà in onda a dicembre: la Rai decide di rimandare Lo Zecchino d’Oro

La 63 esima edizione dello Zecchino d’Oro è stata rinviata, probabilmente al prossimo anno. È quanto riporta Tv Blog, che annuncia lo slittamento della storia trasmissione Rai dedicata ai piccoli talenti. Rimandati, quindi, sia gli appuntamenti pomeridiani che la finale, prevista per il 5 dicembre. A quanto pare, la realizzazione del programma non è fattibile per motivi legati alla situazione attuale nel nostro Paese. La data della nuova programmazione, al momento, non è ufficiale, ma si parla di maggio 2021. Lo storico appuntamento televisivo con il coro dell’Antoniano non andrà quindi in onda a dicembre, come di consueto. Un ennesimo cambiamento nei palinsesti dei canali principali della nostra tv, dovuto alla difficilissima situazione presente in Italia.

La conduzione dello show, quest’anno, sarebbe andata ad una coppia del tutto inedita: Mara Venier e Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino. Quest’ultimo è appena guarito dal Coronavirus, a causa del quale è stato anche ricoverato in ospedale. Il conduttore, infatti, non è potuto essere presente nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, nella quale è stato sostituito dai giudici Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, affiancati dal comico Gabriele Cirilli. Venerdì prossimo, finalmente, Carlo Conti potrà tornare al timone dello show. Appuntamento su Rai Uno, venerdì sera, in prima serata!