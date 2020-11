In una sua intervista, la sottosegretaria alla Salute ha spiegato quando arriveranno le prime dosi del vaccino contro il Coronavirus e il suo prezzo.

Sembrerebbe essere quasi ufficiale la notizia che, a distanza di quasi un anno dalla prime avvisaglie di Coronavirus nel mondo, ci sia una cura. Stando a quanto si apprende e, d’altra parte, come vi abbiamo anche raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che il vaccino contro il Covid targato Pfizer sia al 90% efficace. Insomma, possiamo cantare vittoria? Ovviamente, al momento, si c’è ancora nulla di ufficiale. Fatto sta che, se così fosse, sarebbe una grandissima notizia per tutto il mondo. Ecco, ma a questo punto iniziamo a farci delle domande: quando sarà possibile avere le prime dosi? E, soprattutto, a quanto ammonterà il suo prezzo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è la sottosegretaria alla Salute. In una sua recentissima intervista a ‘La Stampa’, Sandra Zampa, è questo il suo nome, ha ampiamente illustrato e spiegato cosa accadrà nei prossimi mesi. Ma non solo. Cerchiamo, però, di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Vaccino Coronavirus, parla la sottosegretaria alla Salute: le prime dosi e il prezzo

Soltanto qualche giorno fa, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato delle parole del Ministro della Salute che davano chiaramente una speranza per l’arrivo di un vaccino contro il Coronavirus. Adesso, le parole della sottosegretaria alla Salute sono ancora più confortanti. In una sua recentissima intervista a ‘La Stampa’, come dicevamo precedentemente, non soltanto Sandra Zampa, questo è il suo nome, ha spiegato quando ci saranno le distribuzioni delle prime dosi. Ma si è anche soffermata sul suo prezzo. Ed, ovviamente, sul numero esatto delle dosi che verranno distribuite in Italia. Siete curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Occorre, però, procedere dapprima per gradi. In primo luogo, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci sia la serissima possibilità che, a partire da Gennaio 2021, verranno distribuite ben 1,7 milioni di dosi. Quindi, molto presto, da come si può chiaramente intendere. Ma che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che soltanto con il sopraggiungere dell’estate, però, i ‘cittadini comuni potranno essere vaccinati’. A questo punto, una volta chiarito il numero di dosi che verrà distribuita in Italia e quando i cittadini potranno essere vaccinati, occorre sapere il suo prezzo. A quanto pare, sembrerebbe che il prezzo del vaccino sia ‘bassissimo’. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il costo sia di ben 5 euro. Un prezzo vantaggioso, c’è da ammetterlo.

Ovviamente, sia chiaro: come sottolineato anche dalla diretta interessata, al momento, il vaccino Pfizer non è ancora messo al mercato. Fino a questo momento, la cura ha ottenuto un 90% di efficacia, è vero. Ma bisogna ancora aspettare un po’ di tempo per averne la completa certezza.